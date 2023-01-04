Таке в історії американського парламентаризму сталося вперше за сто останніх років

Кевін МакКарті

Після трьох раундів голосувань у вівторок, третього січня, американські конґресмени не змогли обрати спікера Палати представників Конґресу США, який має керувати роботою нижньої палати парламенту нового скликання. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Востаннє такий випадок, коли конґресмени не змогли обрати голову Палати представників у першому турі голосування, стався рівно сто років тому.

Загалом на голосування було виставлено три кандидатури: від республіканців – Кевін Маккарті (Kevin McCarthy) та Ендрю Біґґс (Andrew Biggs), а від демократів – Гакім Джеффріс (Hakeem Jeffries). Як відомо, у Палаті представників республіканці мають 222 мандати, тоді як демократи – 212. За регламентом, для обрання спікером один з кандидатів має набрати 218 голосів.

У першому турі демократ Джеффріс зібрав усі 212 голосів своїх однопартійців, тоді як Маккарті отримав лише 203 голоси, Біґґс здобув підтримку 10 конгресменів, а дев'ять республіканців не підтримали жодного з кандидатів.

У другій та третій спробах Маккарті набрав ще менше – 202 голоси, тоді як його основний суперник демократ Гакім Джеффріс – все ті ж 212 голосів. Другим кандидатом від республіканців став прихильник жорсткої лінії (hardliner) Джим Джордан (Jim Jordan), його підтримали 20 конґресменів. Таким чином новий склад Палати представників Конґресу США завершив день, так і не приступивши до роботи.

Нездатність провідного кандидата на посаду спікера республіканця 57-річного Кевіна Маккарті (Kevin McCarthy) отримати необхідні для обрання 218 голосів законодавців пояснюється розколом у республіканській фракції Палати представників. Проти Маккарті виступили представники консервативного (трампівського) крила Республіканської партії, які висунули низку вимог в обмін на свою підтримку. Серед вимог – проведення голосування у Конґресі з питання про збалансований бюджет, голосування щодо проєкту про запровадження межі на кількість термінів обрання членів нижньої палати Конґресу. Кевін Маккарті відкинув ці вимоги.

Прихильники Маккарті наголошують на його прихильності консервативним принципам, у тому числі скороченню державних витрат, і звинувачують опонентів у бажанні здобути «дешеву популярність». Критики Маккарті закидають йому, що як голова республіканської меншості в Палаті представників він санкціонував непомірне зростання державних видатків.

У середу, четвертого січня, члени Палати представників проведуть черговий раунд виборів спікера. Згідно з правилами, голосування триватимуть, доки буде досягнуто результату, тобто обрано спікера. Кевін Маккарті вже заявив, що й надалі змагатиметься за посаду.

Спікер Палати представників має надзвичайно важливі повноваження у системі американської влади. Він затверджує порядок денний Конґресу, дає хід законопроєктам та іншим законодавчим ініціативам, веде перемовини від імені Палати з керівництвом Сенату та Білим домом. До обрання спікера діяльність Палати представників буде фактично паралізовано.