Оголошено лавреатів Конкурсу Фонду Ковалевих 2022 року

Журі Конкурсу Фонду Ковалевих при Союзі Українок Америки визначило лавреатів 2022 року у двох категоріях:

ПОЕЗІЯ:

Ірина Вікирчак за збірку віршів «Альгометрія». (Київ: Парасоля, 2021)

У віршах Ірини Вікирчак природність поетичного вислову і скупі метафори, які поетка ощадливо нанизує, розповідаючи нам про риб, ластівок, Одісея, Прометея, - спресовано в один згусток мови. Її вірші – неспішна розмова про важливе, бо поезія каже нам про важливі речі, хай дрібні як мурахи, чи величні як Нью-Йорк. Цей сформований поетичний голос, ця хрусткість вислову, ця недовіра до світу, цей виважений погляд всередину, ці деталі дитинства з провінції – запрошують нас – читачів – до розмови зі справжньою поезією.

Олег Коцарев за збірку віршів «Вміст чоловічої кишені». (Київ: Люта справа, 2021)

Збірка «Вміст чоловічої кишені» Олега Коцарева вражає подиву гідною різноманітністю стилів і тем. Виявляється поетична кишеня Коцарева винятково глибока. Тут і мініятюри з філософським підтекстом про сенс життя, і грайливо іронічні вірші про кохання, і врешті – довші поеми про щоденну побутовість. Сам автор пояснює свій підхід підзаголовком: «Іронія, ідилія, епос, ерос», хоча можна б сперечатися скільки у книзі тієї ж ідилії. Втім, «Вміст чоловічої кишені» просто про час, бо згідно Коцарева: «час кажуть так розв’язує усі вузли / стирає всі дурниці / але й коли минуле вже забуто та закрито / воно уміє знов / само себе намалювати».

ПРОЗА:

Галина Крук за книжку оповідань «Хто завгодно, тільки не я». (Київ: Віват, 2021)

«Хто завгодно, тільки не я» Галини Крук – це проза високої емоційної напруги і філософського наповнення. Письменниця зазирає не тільки у суть того, що ми називаємо реальністю, але і самої мови, яка цю реальність формує. Це проза точно відміряних пауз між словами і драматичних переходів, маркованих образами першоелементів – води, повітря, земного буяння літа. Героїням і героям оповідань беззастережно віриш, бо вони здебільшого показані в момент найвищої вразливості - і тому парадоксальної відкритості до світу: у часи втрати, хвороби, самотності. І разом із тим це надзвичайно життєствердна проза, де є місце не лише трагіці, але і гумору, і світлим моментам сімейного життя, і вирощуванню рослин, а отже – і любові і вірі.

Лавреати отримають дипломи та грошову винагороду у розмірі 1000 доларів США.

Цього року членам журі Конкурсу Фонду Ковалевих були: Василь Махно (голова), Марія Ревакович та Оксана Луцишина

Крім лауреатів, до коротких списків фіналістів входили :

ПОЕЗІЯ

Олександр Козинець. Дороги світла. (Львів: ЛА: Піраміда, 2021)

Олександр Фразе-Фразенко. Happy Lovers. (NY, Poets of Queens Press, 2021)

ПРОЗА

Любко Дереш. Там, де вітер. (Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2021)

Іван Кулінський. Ходисвіт. (Київ: Видавництво Фенікс, 2021)

Кирило Поліщук. Пташиний цвинтар. (Київ: Видавництво Laurus, 2020)

Люба-Параскевія Стринадюк. Huzulen: Історія одного роду. Помітки для пам’яті. (Львів, ЛА: Піраміда, 2021)

Фонд Ковалевих засновано у 1967 році при Союзі українок Америки для підтримки творців української науки та літератури. Союз українок Америки – найстарша українська організація Америки, утворена 1925 року, котра протягом тривалого часу займається доброчинністю, зокрема у галузі культури. У своєму заповіті фундатори нагороди відзначили: «Ми хотіли б заохотити до змалювання минулого чи сучасного України…»

Подружжя Ковалевих походило з центральних українських земель, Петро Ковалів до 1919 року працював аташе дипломатичної місії Української Народної Республіки в Голландії та Бельгії, згодом подружжя Ковалевих мешкало у Швейцарії. Створення Фонду було виявом їхнього патріотизму й усвідомлення значення літератури та науки для національного розвитку.

Після здобуття Україною незалежності лауреатами цієї нагороди у різні роки були Леонід Плющ, Тамара Гундорова, Юрій Андрухович, Софія Майданська, Оксана Забужко, Марта Тарнавська, Віра Вовк, Василь Ґабор, Михайлина Коцюбинська, Олександр Ірванець, Василь Махно, Лариса Онишкевич, Оксана Луцишина, Богдана Матіяш, Раїса Лиша, Марія Ревакович, Остап Сливинський, Дзвінка Матіяш, Софія Андрухович, Мирослав Лаюк, Богдан Задура (Польща), Василь Герасим’юк, Василь Голобородько, Андрій Любка, Любов Якимчук, Зеня Томпкінс, Наталка Бельченко, Катерина Калитко та Алі Кінсела.