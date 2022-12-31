Оголошено короткі списки фіналістів нагороди Фонду Ковалевих 2022 року.

Журі літературного конкурсу «Нагорода Фонду Петра і Лесі Ковалевих 2022 року» оголосило фіналістів у двох категоріях: поезія та проза. Імена лавреатів взнаємо 3 січня 2023 року.

ПОЕЗІЯ

Ірина Вікирчак. Альгометрія. (Київ: Видавництво «Парасоля», 2021)

Олександр Козинець. Дороги світла. (Львів: ЛА: Піраміда, 2021)

Олег Коцарев. Вміст чоловічої кишені. (Київ: Люта справа, 2021)

Олександр Фразе-Фразенко. Happy Lovers. (NY, Poets of Queens Press, 2021)

ПРОЗА

Любко Дереш. Там, де вітер. (Львів: Видавництво Анетти Антоненко, 2021)

Галина Крук. Хто завгодно, тільки не я. (Київ: Віват, 2021)

Іван Кулінський. Ходисвіт. (Київ: Видавництво Фенікс, 2021)

Кирило Поліщук. Пташиний цвинтар. (Київ: Видавництво Laurus, 2020)

Люба-Параскевія Стринадюк. Huzulen: Історія одного роду. Помітки для пам’яті. (Львів, ЛА: Піраміда, 2021)

Лавреатів журі проголосить 3 січня 2023 року

Згідно з умовами конкурсу, до уваги бралися лише видання 2020-2021 рр.

Не розглядалися твори дитячої літератури, а також твори, що не відповідали визначеним критеріям.

Фонд Ковалевих засновано у 1967 році при Союзі українок Америки для підтримки творців української науки та літератури. Союз українок Америки – найстарша українська організація Америки, утворена 1925 року, котра протягом тривалого часу займається доброчинністю, зокрема у галузі культури. У своєму заповіті фундатори нагороди відзначили: «Ми хотіли б заохотити до змалювання минулого чи сучасного України…»

Подружжя Ковалевих походило з центральних українських земель, Петро Ковалів до 1919 року працював аташе дипломатичної місії Української Народної Республіки в Голландії та Бельгії, згодом подружжя Ковалевих мешкало у Швейцарії. Створення Фонду було виявом їхнього патріотизму й усвідомлення значення літератури та науки для національного розвитку.

Після здобуття Україною незалежності лауреатами цієї нагороди у різні роки були Леонід Плющ, Тамара Гундорова, Юрій Андрухович, Софія Майданська, Оксана Забужко, Марта Тарнавська, Віра Вовк, Василь Ґабор, Михайлина Коцюбинська, Олександр Ірванець, Василь Махно, Лариса Онишкевич, Оксана Луцишина, Богдана Матіяш, Раїса Лиша, Марія Ревакович, Остап Сливинський, Дзвінка Матіяш, Софія Андрухович, Мирослав Лаюк, Богдан Задура (Польща), Василь Герасим’юк, Василь Голобородько, Андрій Любка, Любов Якимчук, Зеня Томпкінс, Наталка Бельченко, Катерина Калитко та Алі Кінсела.