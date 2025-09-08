Оголошено короткі списки фіналістів нагороди Фонду Ковалевих 2025 року.

Журі літературного конкурсу «Нагорода Фонду Петра і Лесі Ковалевих» оголосило цьогорічні короткі списки фіналістів у двох категоріях: поезія та проза. Імена лавреатів взнаємо 1 жовтня.

 

 

ПОЕЗІЯ

 

Олена БодасюкЯкою буде твоя відповідь? (Київ: Друкарський двір Олега Федорова, 2022)

Олена БоришполецьОрфей і Еврідіка в Нью-Йорку. (NY: Poets of Queens Press, 2024)

Ія КиваСміх згаслої ватри. (Київ: Дух і літера, 2023)

Олександр МимрукРічка з назвою птаха (Львів: ВСЛ, 2024)

Юлія МусаковськаКаміння і цвяхи. (Львів: ВСЛ, 2024).

 

ПРОЗА

 

Роксолана ЖарковаНожиці, папір: повість. (Брустури: Дискурсус, 2024)

Ірена КарпаТільки нікому про це не кажи: роман. (Київ: Книголав, 2024)

Василь Карп’юкПовільні танці: оповідання. (Брустури: Дискурсус, 2024)

Марина МанченкоГіркі апельсини: роман (Київ: Темпора, 2022)

Людмила Таран – Скандал: оповідання. (Київ: Віхола, 2024)

 

Імена лавреатів журі оголосить 1 жовтня 2025 року

 

 

Фонд Ковалевих засновано у 1967 році при Союзі Українок Америки для підтримки творців української науки та літератури. Союз українок Америки – найстарша українська організація Америки, утворена 1925 року, котра протягом тривалого часу займається доброчинністю, зокрема у галузі культури. У своєму заповіті фундатори нагороди відзначили: «Ми хотіли б заохотити до змалювання минулого чи сучасного України…»

 

Подружжя Ковалевих походило з центральних українських земель, Петро Ковалів до 1919 року працював аташе дипломатичної місії Української Народної Республіки в Голландії та Бельгії, згодом подружжя Ковалевих мешкало у Швейцарії. Створення Фонду було виявом їхнього патріотизму й усвідомлення значення літератури та науки для національного розвитку.

 

Після здобуття Україною незалежності лавреатами цієї нагороди у різні роки були Леонід Плющ, Тамара Гундорова, Юрій Андрухович, Софія Майданська, Оксана Забужко, Марта Тарнавська, Віра Вовк, Василь Ґабор, Михайлина Коцюбинська, Олександр Ірванець, Василь Махно, Лариса Онишкевич, Оксана Луцишина, Богдана Матіяш, Раїса Лиша, Марія Ревакович, Остап Сливинський, Дзвінка Матіяш, Софія Андрухович, Мирослав Лаюк, Богдан Задура (Польща), Василь Герасим’юк, Василь Голобородько, Андрій Любка, Любов Якимчук, Зеня Томпкінс, Наталка Бельченко, Катерина Калитко, Алі Кінсела, Олег Коцарев, Ірина Вікирчак, Галина Крук.

 

08.09.2025

