Байден розпочав 2023 рік політично сильнішим завдяки Україні.

Як стверджує видання Politico, він ще не визначився щодо балотування в президенти 2024 року.

Президент США Джо Байден наразі ще не ухвалив рішення про те, чи буде він змагатися за переобрання на посаду під час виборів 2024 року. Про це повідомило видання Politico, яке покликається на приватні бесіди з поінформованими джерелами.

Раніше повідомлялося, що Байден може визначитися з цим питанням під час відпустки, яку він проводить на острові Сент-Круа, за результатами консультацій з родиною, кількома обраними друзями та союзниками.

Як пише газета, на користь позитивного рішення говорить те, що президент «починає 2023 політично сильнішим, ніж 12 місяців тому, завдяки несподіваному успіху своєї партії на проміжних виборах, солідному набору законодавчих досягнень і стійкості альянсу, який він згуртував для підтримки України після вторгнення Росії».

«Війна стала життєво важливим випробуванням керівного принципу Байдена: що це століття буде битвою між демократіями та автократіями, і вільний світ переможе, якщо доведе, що здатен забезпечувати інтереси свого народу. Поки що Байден вважає, що так. “Американський народ знає, що якщо ми будемо стояти осторонь перед обличчям таких відвертих нападів на свободу та демократію та основні принципи суверенітету та територіальної цілісності, світ, безперечно, зіткнеться з гіршими наслідками. Американський народ готовий змусити нас протистояти зловмисникам, виступати за свободу. Бо хто, як не американці? І це саме те, що ми зробили“, – сказав Байден, стоячи поруч із Президентом України Володимиром Зеленським перед Білим домом».

На думку авторів публікації, завдяки цьому «ті, хто перебуває в оточенні президента, вважають, що існує велика і зростаюча ймовірність того, що він знову балотуватиметься, і що відповідне оголошення евентуально може бути зроблене раніше, ніж очікувалося, – можливо, вже в середині лютого».

«Навіть незважаючи на те, що деякі близькі Байдена переймаються наслідками кампанії для 80-річного президента. Радники президента США у приватних розмовах визнають, що Байден виграв у 2020 році зокрема й тому, що вдалося уникнути жорсткої кампанії через пандемію. Тож деякі близькі йому люди хвилюються, що він не впорається з тяжким повномасштабним маршрутом цього разу», – зазначає видання.

А от дружина президента Джілл Байден переконана, що її чоловік дасть собі раду, а тому рішуче виступає на підтримку рішення балотуватися.