Хату на Франківщині, в яку залетіла ворожа ракета, відремонтують благодійники.

Вчора, 29 грудня, російська ракета влучила у житловий будинок родини, яка проживає в Тлумацькій громаді Івано-Франківської області. І вже знайшлися благодійники, які взялися відремонтувати приміщення ще до Різдва.

Про це на своїй facebook-сторінці повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.