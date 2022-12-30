Хату на Франківщині, в яку залетіла ворожа ракета, відремонтують благодійники.

Вчора, 29 грудня, російська ракета влучила у житловий будинок родини, яка проживає в Тлумацькій громаді Івано-Франківської області. І вже знайшлися благодійники, які взялися відремонтувати приміщення ще до Різдва.
Про це на своїй facebook-сторінці повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
"Дякуючи Богу, ракета не вибухнула, але будинок зазнав руйнувань. Проте вже знайшлися благодійники, які зголосилися відреставрувати приміщення, щоб новорічно-різдвяні свята родина зустріла у своїй рідній домівці", – написала Світлана Онищук.
30.12.2022