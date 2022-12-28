У розвідці ФРН виявили російського шпигуна.

Він міг зливати інформацію, яка стосувалася війни Росії проти України.

 

 

Інформація, надана розвідслужбою однієї з дружніх західних країн, допомогла Німеччині виявити в лавах її Служби зовнішньої розвідки (Bundesnachrichtendienst – BND) співробітника, який здійснював шпигунську діяльність на користь Росії. Про це повідомив у середу, 28 грудня, німецький тижневик Der Spiegel.

 

Покликаючись на обізнані джерела, Der Spiegel зазначає, що одна зі західних розвідок виявила, що у розпорядження Москви потрапили матеріали, які виходили від BND і містили розвідувальні дані про Росію. Відтак вдалося з’ясувати, що подвійний аґент керував відділом технічної розвідки BND. Існує ймовірність, що шпигун передавав секретну інформацію про ситуацію в Україні та про військову допомогу Берліна Києву. 

 

Російського шпигуна було затримано ще 21 грудня в центральному офісі BND в Берліні й поміщено за ґрати за рішенням суду в Карлруе. Шпигун був громадянином Німеччини, у повідомленні правоохоронців він називається Карстен Л. (Carsten L.). У рамках розслідування справи про державну зраду, було проведено обшук у будинку затриманого та на робочому місці, а також у будинку ще однієї особи.

 

Карстену Л. висунуто звинувачення у передачі Росії державних таємниць. У завдання відділу, який очолював затриманий, входить, зокрема, пошук інформації в цифровому середовищі та прослуховування телефонних розмов.

 

BND та генпрокуратура Німеччини відмовляються від коментарів у цій справі. Експерти ж висловлюють думку, що «справа Л.» може стати однією з найгучніших справ про шпигунство в історії Федеральної розвідувальної служби після викриття в BND аґентки Stasi Ґабріели Ґаст (Gabriele Gast) в 1990 році.

28.12.2022

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