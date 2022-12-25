Папа Римський виступив за припинення «безглуздої війни» в Україні. 

В посланні Urbi et Orbi Франціск закликав вірян допомогти Україні «конкретними жестами солідарності».

Папа Римський Франціск у своєму традиційному різдвяному посланні Urbi et Orbi нагадав вірним Католицької церкви про українців, які страждають від збройного вторгнення Росії. Про це повідомив інформаційний портал Vatican News.

«Нехай же наш погляд наповниться обличчями братів і сестер українців, які переживають це Різдво в темряві, холоді, далеко від своїх домівок через знищення, спричинені десятьма місяцями війни. Нехай же Господь учинить нас готовими до конкретних жестів солідарності, щоби допомагати тим, хто страждає, та просвітить уми тих, хто має владу, щоби змусити замовкнути зброю та негайно покласти край цій безглуздій війні!», – заявив Понтифік, звертаючись до вірян у неділю, 25 грудня на площі святого Петра.

Папа Франціск зазначив, що війна в Україні погіршила соціальну ситуацію не лише в самій країні-жертві аґресії, але й багатьох інших державах, зокрема Центральній Азії та на Африканському Розі. «У цей день, коли приємно зустрітися навколо накритого столу, не відвертаймо погляд від Вифлеєму, що означає “дім хліба”, і згадаймо про людей, які страждають від голоду, насамперед, дітей, у той час, як кожного дня велика кількість продовольства марнується і витрачаються ресурси на озброєння… Кожна війна, як знаємо, викликає голод і використовує саму ж їжу як зброю, перешкоджаючи її розподілові серед населення, яке вже і так страждає», – застеріг глава Святого Престолу.

Папа Франціск вкотре нагадав вірянам, що Ісус Христос – це дорога миру. «Своїм воплоченням, страстями, смертю й воскресінням Він відкрив перехід із замкненого світу, утисненого пітьмою ворожості та війни, до відкритого світу, вільного в тому, щоби жити в братерстві та мирі. Браття і сестри, прямуймо цією дорогою! Але щоби змогти це зробити, щоби бути спроможними йти за Ісусом, ми повинні скинути із себе тягарі, які заважають нам і нас блокують», – закликав Понтифік. Цими тягарями він назвав «прив’язаність до влади та до грошей, гордість, лицемірство й брехню».