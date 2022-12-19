Бундесвер зупинив придбання новітніх БМП Puma.

Бойові машини продемонстрували цілковиту неготовність до використання в бойових умовах.

Крістіне Ламбрехт на тлі БМП Puma

На тлі поважних технічних проблем з експлуатацією новітньої моделі бойової машини піхоти Puma міністерка оборони ФРН Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) оголосила про призупинення закупівлі цих БМП для потреб Бундесверу. Про це повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle. «Допоки ця машина не продемонструє стабільності, не буде другої партії», – заявила Ламбрехт у понеділок, 19 грудня, у Берліні.

За її словами, у збройних сил країни мають бути надійні та стійкі в бою системи озброєнь, а НАТО, як і раніше, може розраховувати на ФРН у рамках Об'єднаної оперативної групи підвищеної готовності (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF).

Наразі, як повідомив речник німецького міністерства оборони, через серію поломок БМП Puma вирішено тимчасово замінити старішою моделлю – БМП Marder, яка перебуває в експлуатації вже понад 40 років.

Раніше стало відомо про масштабні проблеми з БМП Puma, насамперед дефекти електроніки. За даними ЗМІ, після навчальних стрільб усі 18 БМП, які брали участь у них, були повністю виведені з ладу, при цьому вони не зазнавали надмірних навантажень. «Про такі вади вже було відомо, але вони ніколи не виникали так часто», – написав командир 10-ої бронетанкової дивізії Бундесверу Рупрехт фон Бутлер (Ruprecht von Butler) у листі командуванню сухопутними військами та міністерству оборони ФРН.

За словами фон Бутлера, експлуатаційна готовність БМП Puma «перетворюється на лотерею», що «особливо обтяжує війська». Планували, що на початку 2023 року ці машини повинні були увійти до складу VJTF, яка входить до структури сил швидкого реагування НАТО. Щоб повернути їх у бойову готовність, потрібно не менше трьох-чотирьох місяців.

Загалом міноборони ФРН замовило 405 бронемашин Puma ще у липні 2009 року, плануючи витратити на це близько 3,1 млрд євро. Згодом кількість замовлених БМП скоротилася до 350, причому ціна однієї машини, що становила спочатку близько 7,6 млн євро, зросла приблизно до 17 мільйонів. Перша машина, розроблена і вироблена компаніями Krauss-Maffei Wegmann (KMW) і Rheinmetall Landsysteme GmbH (RLS), була передана Бундесверу в червні 2015 року.