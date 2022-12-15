У Німеччині будують завод з виробництва амуніції.

Таким чином вдасться розв'язати, зокрема, проблему з набоями для ЗСУ Gepard, які Німеччина надала Україні.

Після відмови Швейцарії у реекспорті боєприпасів до України у відповідь на запит Берліна німецький оборонний концерн Rheinmetall вирішив збудувати власний новий завод із виробництва набоїв. Про це в четвер, 15 грудня, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву керівництва концерну. Лінії з виробництва боєприпасів середнього калібру мають бути готовими вже в січні, метою є автономне постачання амуніції для Бундесверу.

За словами представника Rheinmetall, основна увага спрямована на відновлення забезпечення боєприпасами Німеччини, яке буде незалежним від імпортних виробничих потужностей. Виробництво розпочнеться у червні 2023 року, а у липні Rheinmetall зможе поставити першу партію набоїв для зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, оснащених 35-мм спареною гарматою. Таким чином Україна зможе отримати до 300 тисяч боєприпасів, повідомив далі представник концерну. Де саме будують новий завод, публічно не повідомляється.

Своєю чергою, голова комітету з оборони Бундестаґу Марі-Аґнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) заявила, що її дуже втішили швидкі дії німецької оборонної промисловості. «У майбутньому в Німеччині буде вироблятися більше боєприпасів, яких ми терміново потребуємо. Надзвичайно важливо, щоб Німеччина разом з партнерами з НАТО стала більш незалежною у виробництві амуніції», – зазначила вона. Ще в листопаді пані Штрак-Циммерман закликала терміново зробити висновки з позиції Швейцарії, яка відмовилася постачати набої.

Нагадаємо, що раніше влада Швейцарії двічі відмовила Берліну в реекспорті амуніції в Україну. Йдеться про постачання Україні вироблених у Швейцарії набоїв для ЗСУ Gepard. Німеччина ще на початку літа попросила уряд у Берні дозволу на реекспорт в Україну 12 400 таких набоїв, але отримала відмову з покликом на нейтралітет Швейцарії. Восени Міноборони ФРН надіслало до Берна повторний запит, вказавши на необхідність захисту критично важливої інфраструктури та морських портів в Україні, які мають ключове значення для експорту зерна. У відповідь влада Швейцарії знову заявила, що політика нейтралітету не дозволяє задовольнити запит. У Берні пояснили, що закони Швейцарії забороняють експорт зброї до країн, де тривають збройні конфлікти.