У Німеччині будують завод з виробництва амуніції.

Таким чином вдасться розв'язати, зокрема, проблему з набоями для ЗСУ Gepard, які Німеччина надала Україні.

 

 

Після відмови Швейцарії у реекспорті боєприпасів до України у відповідь на запит Берліна німецький оборонний концерн Rheinmetall вирішив збудувати власний новий завод із виробництва набоїв. Про це в четвер, 15 грудня, повідомила телерадіокомпанія Deutsche Welle з покликом на заяву керівництва концерну. Лінії з виробництва боєприпасів середнього калібру мають бути готовими вже в січні, метою є автономне постачання амуніції для Бундесверу.

 

За словами представника Rheinmetall, основна увага спрямована на відновлення забезпечення боєприпасами Німеччини, яке буде незалежним від імпортних виробничих потужностей. Виробництво розпочнеться у червні 2023 року, а у липні Rheinmetall зможе поставити першу партію набоїв для зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, оснащених 35-мм спареною гарматою. Таким чином Україна зможе отримати до 300 тисяч боєприпасів, повідомив далі представник концерну. Де саме будують новий завод, публічно не повідомляється.

 

Своєю чергою, голова комітету з оборони Бундестаґу Марі-Аґнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) заявила, що її дуже втішили швидкі дії німецької оборонної промисловості. «У майбутньому в Німеччині буде вироблятися більше боєприпасів, яких ми терміново потребуємо. Надзвичайно важливо, щоб Німеччина разом з партнерами з НАТО стала більш незалежною у виробництві амуніції», – зазначила вона. Ще в листопаді пані Штрак-Циммерман закликала терміново зробити висновки з позиції Швейцарії, яка відмовилася постачати набої.

 

Нагадаємо, що раніше влада Швейцарії двічі відмовила Берліну в реекспорті амуніції в Україну. Йдеться про постачання Україні вироблених у Швейцарії набоїв для ЗСУ Gepard. Німеччина ще на початку літа попросила уряд у Берні дозволу на реекспорт в Україну 12 400 таких набоїв, але отримала відмову з покликом на нейтралітет Швейцарії. Восени Міноборони ФРН надіслало до Берна повторний запит, вказавши на необхідність захисту критично важливої інфраструктури та морських портів в Україні, які мають ключове значення для експорту зерна. У відповідь влада Швейцарії знову заявила, що політика нейтралітету не дозволяє задовольнити запит. У Берні пояснили, що закони Швейцарії забороняють експорт зброї до країн, де тривають збройні конфлікти.

15.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
294-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Гряниківки Харківщини, Новоселівського, Червонопопівки, Серебрянського, Білогорівки Луганщини та Білогорівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Курдюмівки, Невельського, Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки Донеччини
14.12.22 | | Україна
293-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Новоселівськи, Стельмахівки, Новоєгорівки, Макіївки, Білогорівки, Червонопопівки Луганщини і Верхньокам’янського, Соледара, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Кліщіївки, Курдюмівки, Майорська, Авдіївки і Мар’їнки Донеччини
13.12.22 | | Україна
Дискретний шарм пабліситі
Юрко ТИМЧУК
Діяти для піднесення власного престижу та популярності й формування позитивного іміджу (визначення терміну «пабліситі») варто делікатно. Щоб не вийшло, як у Шуфрича
12.12.22 | | Україна
Лункі удари пам’яті
 Ігор Котик
Василь Портяк – із тих митців, хто прагнув показати, як все непросто. Така оптика народжується не по гарячих слідах воєнних злочинів, вона формується через десятиліття після того, як рани загояться, земля на могилах осяде...
12.12.22 | | Штука
292-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російські окупанти не припиняють завдавати ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.
12.12.22 | | Україна
Держава смертежерів
Віталій Портников
Їм навіть здатися не можна: або ти їх переможеш, або вони знищать тебе. Вони харчуються смертю і не бачать жодних інших ходів на шахівниці
11.12.22 | | Дискурси
Жінки старіють інакше, ніж чоловіки
Дослідження на плодових мушках засвідчили, що біологічна стать визначає дію рапаміцину – препарату для омолодження.
11.12.22 | | Наука
291-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут на Донеччині.
11.12.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.