Москва вимагала від казахського видання видалити новини про війну в Україні.

Казахи категорично відмовилися це робити.

Російська федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (роскомнагляд) надіслала у Казахстан російськомовному виданню «Власть» серію повідомлень з вимогою видалити зі сайту новини про російське вторгнення в Україну. Про це повідомило на своєму сайті саме казахське видання. Росіяни погрожували в разі відмови блокувати ресурс на території Російської Федерації. Редакція видання повідомила, що не має наміру виконувати вимоги російського відомства.

«„Власть“ – казахстанське видання, його діяльність не регулюється російськими законами та наглядовими відомствами. Редакція не має наміру видаляти зазначені чи будь-які інші новини про війну в Україні і продовжить її висвітлювати незалежно від того, якої думки з цього приводу дотримуються у російському відомстві, відповідальному за військову цензуру», – йдеться у повідомленні редакції казахського видання.

«Власть» пише, що Роскомнагляд зажадав, зокрема, видалити новини про обстріл російськими ракетами українського міста Вінниці, внаслідок якого загинули десятки людей, а також новину про кількість загиблих мирних мешканців українського Маріуполя, який протягом кількох місяців був в облозі російських військ.

Після початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну в Росії було заблоковано тисячі інтернет-ресурсів. Найчастіше блокували сайти на підставі того, що на них поширюється нібито «хибна інформація» про дії російських військовиків. Лише з п’ятого до 11 грудня 2022 року в Росії було закрито доступ до 14,8 тисячі сайтів.