ЄУ запроваджує додаткові санкції проти Ірану.

Таким чином Тегеран буде покарано за жорстоке придушення протесту в країні та за і постачання безпілотників Росії.

 

 

Європейська Унія запроваджує додаткові санкції проти Ірану у зв'язку з поважними порушеннями прав людини. Про це у понеділок, 12 грудня, повідомила аґенція Reuters з покликом на низку дипломатів у Брюсселі, де відбувається планове засідання Ради ЄУ зі закордонних справ. Таким чином Брюссель відреагував  на жорстке придушення антиурядових протестів у Ірані та постачання безпілотників Росії.

 

Рішення ухвалено одностайно після страти в Ірані вже другого за п'ять днів учасника протестів. Як передало іранське агентство Mizan, Маджидрез Рахнавард був публічно страчений на шибениці в місті Мешхеді на північному сході Ірану. Його було затримано 23 дні тому. За версією влади в Тегерані, в ході протестів у листопаді Рахнавард зарізав двох членів воєнізованого формування «Басідж», яке підпорядковується Корпусу вартових ісламської революції. Суд звинуватив демонстранта у «ворожості проти Бога» і 29 листопада засудив до страти.

 

Нові обмежувальні заходи Євроунії передбачають, що активи 20 іранських фізичних осіб та однієї організації будуть заморожені в країнах-членах ЄУ. Фігурантам списку також буде заборонено в'їзд до країн спільноти. Глави МЗС країн Євроунії також схвалили додаткові санкції проти Ісламської Республіки Іран за підтримку РФ у війні в Україні.

 

«Європейська Унія закликає іранську владу негайно припинити практику винесення і виконання смертних вироків щодо демонстрантів, що рішуче засуджується, а також невідкладно скасувати нещодавні смертні вироки, які вже були винесені в контексті протестів, які тривають, і забезпечити належну правову процедуру всім затриманим», – наголошується у заяві Ради ЄУ. Окрім того там зазначається, що Євроунія рішуче засуджує і «вважає неприйнятним будь-який вид військової підтримки Іраном, включно з постачанням безпілотних літальних апаратів, незаконної, неспровокованої та невиправданої аґресивної війни Росії проти України, яка брутально порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН».

 

Нагадаємо, що масові виступи в Ірані розпочалися у вересні після смерті 22-річної Махсі Аміні, яку поліція моралі затримала за те, що вона нібито неправильно носила хіджаб. Протестні акції стали найбільшими з часів революції 1979, вони торкнулися 160 міст у всіх провінціях країни.

 

За даними правозахисників, щонайменше 470 демонстрантів було вбито, понад 18 тисяч затримано за час протестів. Повідомлялося також про загибель 61 працівника служби безпеки. Загалом судові органи Ірану наразі засудили до страти у зв'язку з протестами щонайменше 25 осіб. Про страту першого учасника масових акцій в Ірані стало відомо восьмого грудня. Йшлося про 23-річного репера Мохсена Шекарі.

12.12.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Жінки старіють інакше, ніж чоловіки
Дослідження на плодових мушках засвідчили, що біологічна стать визначає дію рапаміцину – препарату для омолодження.
11.12.22 | | Наука
291-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян у районах населених пунктів Новоселівське, Андріївка, Червонопопівка, Житлівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Верхньокам’янське, Соледар, Бахмутське, Підгородне і Бахмут на Донеччині.
11.12.22 | | Україна
290-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Площанки, Невського, Білогорівки Луганщини та Яковлівки, Бахмутського, Підгородного, Бахмута, Опитного, Курдюмівки, Дружби, Невельського, Побєди, Новомихайлівки Донеччини
10.12.22 | | Україна
Де почути те, що буде завтра?
Алік Олісевич
1987 рік. Рух гіпі в тоталітарній державі (львівський маніфест), ризька Свобода, антисовєтчик Сковорода, Набока і Український культурологічний клуб
09.12.22 | | Дискурси
Президент за ґратами – це нормально
Максим МУЛЯР
Що 22 роки в Перу скидають та ув’язнюють президентів. Причому як правих, так і лівих, щойно вони виходять за межу конституційної пристойності. Так і має діяти славна «глибинна держава».
09.12.22 | | У світі
289-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Ракетні війська й артилерія Сил оборони України вразили вісім пунктів управління росіян та одинадцять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки РФ. Найбільш запеклі бої йдуть довкола Бахмута..
09.12.22 | | Україна
Казати чи перестати
Тарас Прохасько
Ціле життя шукаєш рівних собі. У різних вимірах. Тих, з ким можна нормально відверто поговорити. Тих, з ким утворюється близькість, про яку ніколи не скажеш нікому іншому
08.12.22 | | Дискурси
288-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки росіян біля Тернової Харківщини, а також Стельмахівки, Площанки, Червонопопівки, Білогорівки Луганщини та Білогорівки, Берестового, Яковлівки, Бахмутського, Бахмута, Опитного, Курдюмівки, Майорська, Мар’їнки, Новомихайлівки Донеччини
08.12.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.