ЄУ запроваджує додаткові санкції проти Ірану.

Таким чином Тегеран буде покарано за жорстоке придушення протесту в країні та за і постачання безпілотників Росії.

Європейська Унія запроваджує додаткові санкції проти Ірану у зв'язку з поважними порушеннями прав людини. Про це у понеділок, 12 грудня, повідомила аґенція Reuters з покликом на низку дипломатів у Брюсселі, де відбувається планове засідання Ради ЄУ зі закордонних справ. Таким чином Брюссель відреагував на жорстке придушення антиурядових протестів у Ірані та постачання безпілотників Росії.

Рішення ухвалено одностайно після страти в Ірані вже другого за п'ять днів учасника протестів. Як передало іранське агентство Mizan, Маджидрез Рахнавард був публічно страчений на шибениці в місті Мешхеді на північному сході Ірану. Його було затримано 23 дні тому. За версією влади в Тегерані, в ході протестів у листопаді Рахнавард зарізав двох членів воєнізованого формування «Басідж», яке підпорядковується Корпусу вартових ісламської революції. Суд звинуватив демонстранта у «ворожості проти Бога» і 29 листопада засудив до страти.

Нові обмежувальні заходи Євроунії передбачають, що активи 20 іранських фізичних осіб та однієї організації будуть заморожені в країнах-членах ЄУ. Фігурантам списку також буде заборонено в'їзд до країн спільноти. Глави МЗС країн Євроунії також схвалили додаткові санкції проти Ісламської Республіки Іран за підтримку РФ у війні в Україні.

«Європейська Унія закликає іранську владу негайно припинити практику винесення і виконання смертних вироків щодо демонстрантів, що рішуче засуджується, а також невідкладно скасувати нещодавні смертні вироки, які вже були винесені в контексті протестів, які тривають, і забезпечити належну правову процедуру всім затриманим», – наголошується у заяві Ради ЄУ. Окрім того там зазначається, що Євроунія рішуче засуджує і «вважає неприйнятним будь-який вид військової підтримки Іраном, включно з постачанням безпілотних літальних апаратів, незаконної, неспровокованої та невиправданої аґресивної війни Росії проти України, яка брутально порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН».

Нагадаємо, що масові виступи в Ірані розпочалися у вересні після смерті 22-річної Махсі Аміні, яку поліція моралі затримала за те, що вона нібито неправильно носила хіджаб. Протестні акції стали найбільшими з часів революції 1979, вони торкнулися 160 міст у всіх провінціях країни.

За даними правозахисників, щонайменше 470 демонстрантів було вбито, понад 18 тисяч затримано за час протестів. Повідомлялося також про загибель 61 працівника служби безпеки. Загалом судові органи Ірану наразі засудили до страти у зв'язку з протестами щонайменше 25 осіб. Про страту першого учасника масових акцій в Ірані стало відомо восьмого грудня. Йшлося про 23-річного репера Мохсена Шекарі.