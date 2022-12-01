Україна потроху втрачає підтримку серед європейців.

Про це свідчать свіжі соціологічні дослідження Фонду Бертельсмана.

За дев'ять місяців після початку війни Росії проти України половина мешканців Європейської Унії все ще підтримує постачання озброєнь Києву. Про це свідчать, як повідомляє телерадіокомпанія Deutsche Welle, оприлюднені в четвер, першого грудня, результати опитування, проведеного Фондом Бертельсмана (Die Bertelsmann Stiftung). Хоча ще у березні, тобто фактично зразу ж після початку російської аґресії, цей показник був більшим на шість відсоткових пунктів, тобто 56 відсотків.

Рівень акцептації військової допомоги для України залишається найвищим у Польщі (76 відсотків). Водночас у Німеччині частка прихильників надання військової допомоги Києву у вересні знизилася порівняно з березнем з 57 до 48, а в Італії – навіть до 36 відсотків, що стало найнижчим показником у цілій Євроунії.

Згідно з результатами опитування, у Європі, як і раніше, високий (67 відсотків) рівень готовності громадян пожертвувати особистим благополуччям для досягнення незалежності від російських енергоносіїв. У березні цей показник становив 74 відсотки.

У Німеччині рівень готовності до особистих жертв – найнижчий у Євроунії: ще у вересні він скоротився до 62 відсотків, тоді як у березні становив 72 відсотки. При цьому у Польщі платити вищі ціни за енергетичну незалежність від Росії досі готові 80 відсотків респондентів, що є максимальним показником у ЄУ.

Експерт Фонду Бертельсмана у Європі Ізабель Хоффман (Isabell Hoffmann) переконана, що підстав говорити про «кінець солідарності з Україною» немає. Вона зазначила, що понад три чверті всіх опитаних у ЄУ, як і раніше, готові приймати українських біженців у своїх країнах. Причому найбільшу відкритість демонструють в цьому питанні іспанці (89 відсотків).

У Німеччині готовність до прийняття українців зменшилась із 86 відсотків у березні до 74 у вересні. Найнижчий показник – у Франції (72 відсотки). У середньому щодо Євроунії українських біженців згодні приймати у своїх країнах 77 відсотків опитаних.