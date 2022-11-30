Сенат США схвалив законопроєкт про захист одностатевих шлюбів.

Документ зобов'язує будь-який штат США визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших штатах, – навіть якщо сам цей штат таких союзів не визнає.

 

 

Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про захист права на одностатеві та міжрасові шлюби – «Акт про повагу до шлюбу» (Respect for Marriage Act). Про це повідомив телеканал СNN. «За» проголосував 61 сенатор, 36 висловилися «проти». Таким чином документ підтримали усі демократи й навіть 12 республіканців.

 

Законопроєкт зобов'язує будь-який штат США визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших штатах, – навіть якщо сам цей штат таких союзів не визнає. Документ має замінити ухвалений у 1996 році «Акт про захист шлюбу», в якому шлюб визначається як «союз між одним чоловіком та однією жінкою».

 

Ухвалення закону викликане побоюваннями, що Верховний суд може скасувати рішення 2015 року, яке леґалізувало одностатеві шлюби по всій країні.

 

«Законопроєкт дасть мільйонам одностатевих і міжрасових одностатевих пар визначеність і впевненість у тому, що їхні шлюби дійсні і залишатимуться дійсними в майбутньому», – заявила у перед ухваленням законопроєкту сенаторка-демократка Теммі Болдуїн (Tammy Baldwin), одна з тих, хто наполегливо обстоював цю законодавчу ініціативу. Вона стала першою в історії США членкинею Сенату, яка  відкрито заявила про свою гомосексуальність.

 

«Для мільйонів американців це законодавство забезпечить права та захист, на які мають право ЛГБТ+ і міжрасові пари та їхні діти», – заявив президент США Джо Байден після схвалення законопроєкту Сенатом, назвавши його «досягненням обох партій».

 

Аналогічний, але не ідентичний законопроєкт був ухвалений Палатою представників США на початку цього року за підтримки 47 республіканців та всіх демократів. Тепер Палаті представників необхідно схвалити версію Сенату, перш ніж її буде відправлено на підпис президентові.

 

Спікерка Палати представників демократка Ненсі Пелосі вже заявила, що Конґрес схвалить законопроєкт наступного тижня.

 

Демократи поспішають ухвалити закон до кінця року. З січня склад Конгресу зміниться відповідно до результатів нещодавніх проміжних виборів, і контроль над нижньою палатою перейде до республіканців.

30.11.2022

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