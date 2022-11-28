Рада ЄУ прирівняла обхід антиросійських санкцій до кримінального злочину в Євроунії.

Злочини, вказані наразі в списку ЄУ, – це тероризм, торгівля людьми, сексуальна експлуатація жінок і дітей, незаконний обіг наркотиків і зброї тощо.

Павел Блажек

Рада Європейської Унії ухвалила в понеділок, 28 листопада, рішення про включення порушення санкцій, запроваджених ЄУ, до переліку кримінальних злочинів. Про це повідомив інформаційний портал WNP.pl з покликом на комюніке, опубліковане на офіційному сайті Ради ЄУ.

«ЄУ рішуче відповіла на неспровоковану та невиправдану війну Росії проти України. Вона запровадила безпрецедентну кількість санкцій, спрямованих проти російської економіки та покликаних ускладнити (Росії) продовження її аґресії. Для їхньої реалізації потрібні спільні зусилля, і сьогоднішнє рішення є важливим інструментом, який гарантує, що будь-які спроби обійти ці штрафні заходи будуть зупинені», – заявив Павел Блажек (Pavel Blažek), міністр юстиції Чехії, яка у цьому півріччі головує в Раді ЄУ.

Як зазначається в цьому документі, наразі держави-члени мають різні визначення того, що є порушенням обмежувальних заходів і які покарання повинні застосовуватися у разі порушення. «Це може призвести до різного ступеня застосування санкцій та ризику обходу цих заходів, потенційно дозволяючи особам, які перебувають під санкціями, продовжувати отримувати доступ до своїх активів та підтримувати режими, проти яких діють заходи Є», – йдеться у комюніке Ради ЄУ.

У ньому пояснюється, що включення порушення обмежувальних заходів до списку злочинів у ЄУ є першим із двох кроків, спрямованих на забезпечення однакового ступеня застосування санкцій на всій території Євроунії та запобігання спробам обійти або порушити заходи ЄУ. Після ухвалення цього рішення Європейська комісія надасть «пропозицію щодо директиви, яка міститиме мінімальні правила щодо визначення кримінальних злочинів і покарань за порушення обмежувальних заходів ЄУ».

Потім цей проєкт директиви має бути обговорений та ухвалений Європейським парламентом та Радою ЄУ.

Злочини, вказані наразі в списку ЄУ, – це тероризм, торгівля людьми та сексуальна експлуатація жінок і дітей, незаконний обіг наркотиків, незаконний обіг зброї, відмивання грошей, корупція, фальшування платіжних засобів, комп'ютерна злочинність та організована злочинність. Ще 25 травня 2022 року Єврокомісія репрезентувала пропозицію розширити список цих злочинів, включивши до нього порушення обмежувальних заходів, запроваджених ЄУ.