Мешканців Тернополя закликають тимчасово переїхати до родичів у села.

Тернополян закликають спланувати варіанти переїзду до родичів у села. Адже якщо будинки там обладнані пічним опаленням, перезимувати буде легше.

Про це заявив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Тернопіль готується до складної зими. Якщо у вас є родичі в селі, а їхні будинки обладнані пічним опаленням, сплануйте варіант тимчасового переїзду”, – повідомляє міський голова Сергій Надал.

На випадок тривалого вимкнення електроенергії, зокрема на кілька днів поспіль, а також значного зниження температури у приміщеннях освітніх закладів нашого міста будуть пункти обігріву. Там буде питна вода, зарядка для телефонів, їжа, засоби гігієни та медикаменти. Також у них можна буде переночувати.