Найновіший американський авіаносець USS Gerald R. Ford кинув якір біля берегів Європи.

Разом з ним прибула авіаносна ударна група.

 

 

Найновіший і найдорожчий (майже $13 мільярдів) американський авіаносець USS Gerald R. Ford (CVN-78) прибув до Європи в супроводі авіаносної групи. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. Авіаносець став на якір біля британського Портсмута в Гемпширі.

 

У складі ударної групи на чолі з авіаносцем USS Gerald R. Ford перебувають ракетний крейсер класу Ticonderoga USS Normandy (CG-60), а також есмінці класу Arleigh Burke: USS Ramage (DDG-61), USS McFaul (DDG-74), USS Thomas Hudner (DDG-116). Зазвичай у склад авіаносних ударних груп ВМС США входять і підводні човни з ядерною енергетичною установкою і крилатими ракетами, але публічно їхньої кількості й найменування не оголошують.

 

Це перше бойове розгортання USS Gerald R. Ford і перше з часів Холодної війни розгортання у Європі двох авіаносних ударних груп водночас. Друга група на чолі з авіаносцем USS George H. W. Bush (CVN-77) розгорнута зараз у Середземному морі. Загалом же біля берегів Європи наразі дислоковано п’ять авіаносців НАТО.

 

На облавку авіаносця USS Gerald R. Ford використані 23 нові технології, порівняно з авіаносцями попереднього класу. У тому числі електромагнітна катапульта для запуску літаків із палуби корабля. Під час маневрів в Атлантиці USS Gerald R. Ford вперше розгорнув свій бойовий прапор, який виявився жовто-блакитним.

 

 

Подальші плани авіаносної ударної групи на чолі з USS Gerald R. Ford не розголошуються, але його розташування у Портсмуті дозволяє легко вразити цілі в Північному морі, Північній Атлантиці та в Балтійському морі. Його зброя дозволяє загрожувати цілям на території Росії та Білорусі.

22.11.2022

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