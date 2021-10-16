США звинуватили Росію в брехні щодо інциденту в Японському морі.

Москва стверджує, що американський есмінець вторгся в її води, Вашіґтон запевняє, що корабель перебував у нейтральних водах.

Речники Тихоокеанського флоту США назвали «брехливою» заяву російського Міністерства оборони про інцидент в Японському морі, під час якого російський і американський корабель перебували на відстані 60 метрів один від одного. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Міністерство оборони РФ в п'ятницю, 15 жовтня, повідомило, що російський протичовновий корабель «Адмірал Трибуц» запобіг спробі американського есмінця USS Chafee порушити територіальні води Росії. За версією Москви, російський корабель попередив американський про «неприпустимість таких дій», однак той продовжував свій курс, і тоді «Адмірал Трибуц» «вчинив дії з витіснення USS Chafee з вод Росії». Американське судно розвернулося і пішло протилежним курсом, коли між кораблями залишалося менше 60 метрів, стверджує Міноборони РФ.

США спростували версію російської сторони. «Заява Міністерства оборони Росії про взаємодію між нашими двома кораблями ВМС є хибною», – зазначається в релізі Тихоокеанського флоту США. Американці стверджують, що їхній корабель проводив рутинні дії в міжнародних водах Японського моря. Російський корабель наблизився до американського в той час, як на американському кораблі велася підготовка до проведення «повітряних операцій». «Взаємодія була безпечною і професійною», – йдеться в заяві. Згідно зі заявою американського військового командування, повідомлення російської сторони про проведення артилерійських стрільб і закриття акваторії для судноплавства і польотів було оприлюднено вже після цього епізоду. У заяві підкреслюється, що американський есмінець перебував у нейтральних водах. «Сполучені Штати продовжуватимуть польоти, їхні кораблі курсуватимуть і проводити операції там, де це дозволено міжнародними законами», – наголошується в заяві.