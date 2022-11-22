У Тернополі вирішили не встановлювати новорічну ялинку.

Вчора, 21 листопада, завершилося опитування серед мешканців Тернопільської громади щодо встановлення чи не встановлення традиційної новорічної ялинки у місті, участь в якому могли взяти всі охочі жителі громади. Понад 37 тисяч мешканців переглянули опитування, а з них свою думку висловили більш ніж 1200 осіб.

Про це повідомляють на сайті Тернопільської міської ради.