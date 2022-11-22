У Тернополі вирішили не встановлювати новорічну ялинку.

 

Вчора, 21 листопада, завершилося опитування серед мешканців Тернопільської громади щодо встановлення чи не встановлення традиційної новорічної ялинки у місті, участь в якому могли взяти всі охочі жителі громади. Понад 37 тисяч мешканців переглянули опитування, а з них свою думку висловили більш ніж 1200 осіб.

Про це повідомляють на сайті Тернопільської міської ради.

 

«За результатами більше 70% мешканців, які взяли участь у голосуванні, висловили свою думку проти того, щоб встановлювати ялинку у місті, 13% – за те, щоб була ялинка, але без ілюмінацій, і решта голосів було віддано за встановлення символічної патріотичної ялинки та ялинки без ілюмінацій, – розповідає міський голова Сергій Надал. – Тому, враховуючи думку тернополян, буде прийнято рішення, що цьогоріч ми зустрінемо Новий рік у Тернополі без ялинки. Однак працюватиме на Театральному майдані Резиденція святого Миколая, а також буде влаштована Різдвяна шопка. Саме ці атрибути відповідають нашим традиціям».

 

 

22.11.2022

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