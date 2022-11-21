Президентські вибори в Казахстані очікувано завершилися переконливою перемогою Токаєва.

За чинного президента проголосували понад 80 відсотків казахів, які взяли участь у виборах.

 

 

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв очікувано переміг на президентських виборах, які відбулися в неділю, 20 листопада. Про це повідомив інформаційний портал Tengrinews.kz із покликом на слова голова казахстанської ЦВК Нурлана Абдірова. За результатами підрахунку ста відсотків бюлетенів за Токаєва проголосувало 81,31% казахів, які взяли участь у виборах. Що фактично підтвердило результати екзитполів, проведених у неділю.

 

Загалом за посаду глави держави змагалися шестеро кандидатів. Друге місце за результатами підрахунку голосів здобув Жигулі Дайрабаєв – депутат Верховної ради Казахстану XII скликання, голова Асоціації фермерів країни. За нього віддали свій голос 3,42 відсотка виборців. З решти кандидатів ніхто не набрав навіть трьох відсотків. «Проти всіх» на виборах проголосували 5,80% виборців.

 

Загалом у голосуванні взяло участь понад 8,2 млн із майже 12 млн зареєстрованих виборців, повідомили у ЦВК. Таким чином електоральна фреквенція становила 69,44%.

 

Увечері в неділю, після закриття виборчих дільниць, Токаєв виступив у своєму передвиборчому штабі і заявив, що вибори пройшли відповідно до закону, а всі кандидати мали рівні можливості. «Вони вільно відвідували реґіони, зустрічалися з виборцями, вели агітацію. Жодних обмежень щодо когось не було. Кожному виборцю було надано свободу вибору. Таким чином, ця кампанія пройшла справедливо і відкрито», – запевнив він.

 

Конкуренти Токаєва до цього у великій політиці не були помічені і зареєструвалися буквально за два місяці до виборів. Аналітики вважають, що чинний президент оголосив дострокові вибори, щоб утвердити свою перемогу до появи реальних супротивників чи зростання протестних настроїв у країні.

 

Нагадаємо, що Токаєв став президентом Казахстану 2019 року. Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну 28 років, підтримав Токаєва на дострокових виборах і фактично передав йому владу. Тому Токаєва багато хто вважав лише ставлеником і лояльним прихильником Назарбаєва. Однак після акцій протесту в січні 2022 року, коли внаслідок заворушень загинули щонайменше 225 осіб, новий президент почав активно обмежувати вплив Назарбаєва на казахську політику і виганяти родичів колишнього лідера з ключових посад у різних відомствах, зокрема у спецслужбах та державних компаніях.

21.11.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Авторський алгоритм абетки асоціацій
Олена Лисенко
У поетичному таланті та особливості цієї зірки годі сперечатися. Кожен текст, попри малу кількість слів як основну ознаку, тяжіє до інтертекстуальності і глибини. Кожне слово підібрано філігранно та ідеально.
21.11.22 | | Штука
270-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Білогорівка в Луганській області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне і Кліщіївка в Донецькій області.
20.11.22 | | Україна
I fly with my heart
Volodymyr Syvokhip
On the seventh anniversary of the great musician's death and a well-known Ukrainian scientist, researcher of the national cultural heritage, composer Roman Stelmashchuk (July 2, 1965 - November 19, 2015)
19.11.22 | | Штука
Відносини: секрет у сумісності
Які чинники перетворюють побачення на початок стосунків?
19.11.22 | | Наука
269-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи Збройних Сил України відбили атаки російських окупантів у районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
19.11.22 | | Україна
Арка
Алік Олісевич
17 вересня 1977 року, субота. Яскрава колона довговолосих із квітами на одязі розтягнулася уздовж Пекарської до Личакова на кількадесят метрів...
18.11.22 | | Дискурси
268-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське і Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне, Опитне, Первомайське, Водяне та Новомихайлівка Донецької області.
18.11.22 | | Україна
Чому люди люблять огидні та страшні речі?
Може здатися, що прагнення відчути огиду суперечить людській природі. Але воно має еволюційну мету.
17.11.22 | | Наука

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.