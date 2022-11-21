Президентські вибори в Казахстані очікувано завершилися переконливою перемогою Токаєва.

За чинного президента проголосували понад 80 відсотків казахів, які взяли участь у виборах.

Чинний президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв очікувано переміг на президентських виборах, які відбулися в неділю, 20 листопада. Про це повідомив інформаційний портал Tengrinews.kz із покликом на слова голова казахстанської ЦВК Нурлана Абдірова. За результатами підрахунку ста відсотків бюлетенів за Токаєва проголосувало 81,31% казахів, які взяли участь у виборах. Що фактично підтвердило результати екзитполів, проведених у неділю.

Загалом за посаду глави держави змагалися шестеро кандидатів. Друге місце за результатами підрахунку голосів здобув Жигулі Дайрабаєв – депутат Верховної ради Казахстану XII скликання, голова Асоціації фермерів країни. За нього віддали свій голос 3,42 відсотка виборців. З решти кандидатів ніхто не набрав навіть трьох відсотків. «Проти всіх» на виборах проголосували 5,80% виборців.

Загалом у голосуванні взяло участь понад 8,2 млн із майже 12 млн зареєстрованих виборців, повідомили у ЦВК. Таким чином електоральна фреквенція становила 69,44%.

Увечері в неділю, після закриття виборчих дільниць, Токаєв виступив у своєму передвиборчому штабі і заявив, що вибори пройшли відповідно до закону, а всі кандидати мали рівні можливості. «Вони вільно відвідували реґіони, зустрічалися з виборцями, вели агітацію. Жодних обмежень щодо когось не було. Кожному виборцю було надано свободу вибору. Таким чином, ця кампанія пройшла справедливо і відкрито», – запевнив він.

Конкуренти Токаєва до цього у великій політиці не були помічені і зареєструвалися буквально за два місяці до виборів. Аналітики вважають, що чинний президент оголосив дострокові вибори, щоб утвердити свою перемогу до появи реальних супротивників чи зростання протестних настроїв у країні.

Нагадаємо, що Токаєв став президентом Казахстану 2019 року. Нурсултан Назарбаєв, який очолював країну 28 років, підтримав Токаєва на дострокових виборах і фактично передав йому владу. Тому Токаєва багато хто вважав лише ставлеником і лояльним прихильником Назарбаєва. Однак після акцій протесту в січні 2022 року, коли внаслідок заворушень загинули щонайменше 225 осіб, новий президент почав активно обмежувати вплив Назарбаєва на казахську політику і виганяти родичів колишнього лідера з ключових посад у різних відомствах, зокрема у спецслужбах та державних компаніях.