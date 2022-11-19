Мирослав Маринович отримав чеську премію "Пам'яті народу".

У Празі відбулося вручення чеської премії «Пам’яті народу». Лауреатами цьогорічної нагороди стали п'ятеро діячів із Чехії, Словаччини й України. Серед них – проректор УКУ Мирослав Маринович, дисидент, правозахисник.

Премію «Пам’яті народу» вручають з 2010 року за сприяння чеської некомерційної організації Post Bellum. Її мета – вшанувати живих свідків історичних подій: ветеранів війни, політв’язнів, учасників руху опору, тих, хто пережив Голокост, переслідуваних письменників, представників підпілля, скаутів, членів Церкви.

Цього року нагороду отримали Анна Шестакова (Anna Šestáková), Марі Гензлова (Marie Henzlová), Марі Суседкова (Marie Susedková), Павел Елі Ваго (Pavel Eli Vago) та Мирослав Маринович.

Організатори особисто вручили нагороду Мирославові Мариновичу під час церемонії в Національному театрі у Празі.

Виголошуючи слово під час нагородження, Мирослав Маринович зазначив: