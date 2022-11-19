Мирослав Маринович отримав чеську премію "Пам'яті народу".

У Празі відбулося вручення чеської премії «Пам’яті народу». Лауреатами цьогорічної нагороди стали п'ятеро діячів із Чехії, Словаччини й України. Серед них – проректор УКУ Мирослав Маринович, дисидент, правозахисник.
Премію «Пам’яті народу» вручають з 2010 року за сприяння чеської некомерційної організації Post Bellum. Її мета – вшанувати живих свідків історичних подій: ветеранів війни, політв’язнів, учасників руху опору, тих, хто пережив Голокост, переслідуваних письменників, представників підпілля, скаутів, членів Церкви.
Цього року нагороду отримали Анна Шестакова (Anna Šestáková), Марі Гензлова (Marie Henzlová), Марі Суседкова (Marie Susedková), Павел Елі Ваго (Pavel Eli Vago) та Мирослав Маринович.
Організатори особисто вручили нагороду Мирославові Мариновичу під час церемонії в Національному театрі у Празі.
Виголошуючи слово під час нагородження, Мирослав Маринович зазначив:
«Я надзвичайно вдячний керівництву Post Bellum за цю нагороду. І не лише тому, що вона вручена мені особисто, а ще й тому, що вона вручена українцеві, представникові того народу, який веде велику тяжку боротьбу за свою незалежність та свободу. Перед нами стоїть справді екзистенційний вибір, бо путін поставив під сумнів і наше право бути окремим народом, і наше право збудувати свою державу. Він висміює Україну і вважає її історичною випадковістю. Але ми вистоїмо і переможемо. Тому що ми подолали страх. Я щасливий сьогодні бачити український народ консолідованим. Він вчився бути єдиним на майданах. Сьогодні війна навчила нас бути єдиними. І оскільки сьогодні вперше ведеться трансляція нагородження і в Україні, я б хотів сказати до своїх краян: “Друзі, будьте єдиними. Слава Україні — Героям Слава”. Я також щасливий, що ми, українці, не одні — з нами сьогодні увесь світ. Я вдячний вам, присутнім тут чехам, словакам. Ваша допомога для нас є неоціненною. Ми б не вистояли без допомоги світу. Я переконаний, що разом нам вдасться збудувати новий міжнародний порядок, в якому буде місце для незалежної України. І що важливо, основою цього міжнародного порядку буде два поняття — правда і любов. Це ті слова, які ви використовували під час своєї революції. Дякую вам», — звернувся Мирослав Маринович зі сцени Національного театру у Празі.
19.11.2022