МЗС Польщі викликало посла РФ через ракетний інцидент на польській території.

Кому належали ракети і хто їх запустив – ще з’ясовується.

Міністерство закордонних справ Польщі викликало посла Росії Сєрґєя Андрєєва через влучання російських ракет в об’єкт на території польського села Пшеводув, розташованого поблизу кордону з Україною. Про це повідомив польський новинний телеканал TVN24 з покликом на заяву МЗС Польщі.

У заяві польського зовнішньополітичного відомства зазначається: «15 листопада 2022 року протягом кількох годин спостерігався масований обстріл усієї території України та її критичної інфраструктури з боку збройних формувань Російської Федерації. О 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства впала ракета російського виробництва, внаслідок чого загинули двоє громадян Республіки Польща. У зв'язку з цим інцидентом міністр закордонних справ проф. Збіґнєв Рау викликав посла Російської Федерації в МЗС з проханням негайно надати детальні пояснення».

Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив на пресконференції про відсутність точних доказів, що ракети, які вразили польську територію, були запущені росіянами. «Наразі ми не маємо однозначних доказів, хто запустив цю ракету. Тривають слідчі дії. Найімовірніше, це була ракета російського виробництва», – написав Дуда в Twitter. Він теж зазначив, що Польща посилила боєготовність збройних сил, включно з силами ППО.

У канцелярії глави польської держави підтвердили загибель двох людей унаслідок вибуху. Увечері 15 листопада Дуда провів окремі телефонні перемовини з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом та президентом США Джо Байденом у зв'язку з ракетним інцидентом.

Столтенберґ підтвердив, що обговорив з Дудою подію. «Я висловив свої співчуття щодо загибелі людей. НАТО слідкує за ситуацією, союзники проводять тісні консультації. Важливо, щоб усі факти були встановлені», – написав він у Twitter за підсумками розмови.

У Білому домі повідомили, що Байден та Дуда домовилися тісно координувати подальші кроки. «Президент Байден запропонував повну підтримку та допомогу США у проведенні розслідування в Польщі. Президент Байден підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів НАТО», – йдеться у повідомленні Білого дому.

Після розмови з американським лідером Дуда зателефонував до Президента України Володимира Зеленського. «Говорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Висловив співчуття у зв'язку зі загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. Обмінювалися наявною інформацією, з'ясовуємо всі факти. Україна, Польща, вся Європа та світ мають бути повністю захищені від Росії-терориста», – написав Зеленський у Twitter.

Як повідомили деякі польські ЗМІ, висвітлюючи інцидент у Пшеводуві, з візуального дослідження уламків ракети можна зробити висновок, що це російська крилата ракета Х-101. Тимчасом інформаційна аґенція Associated Press повідомляє з покликом на розмову з трьома американськими посадовцями, що ракета, яка впала на території Польщі, могла бути ракетою української протиповітряної оборони. Хоча раніше та ж Associated Press подала анонімне повідомлення представника американської розвідки, що російські ракети у вівторок перетинали повітряний простір Польщі.