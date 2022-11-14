Турецька поліція затримала підозрюваного у скоєнні теракту в Стамбулі.

Внаслідок бомбового замаху шестеро людей загинуло, десятки поранено.

 

 

Підозрюваного у скоєнні теракту на пішохідній вулиці Істікляль у центрі Стамбула затримано. Про це повідомив телеканал ВВС з покликом на заяву міністра внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу (Suleyman Soylu). За словами міністра, попередні дані вказують на те, що за терактом стоїть заборонена в Туреччині Партія праці Курдистану, яку Анкара вважає терористичною.

 

Бомбовий замах було скоєно в неділю, 13 листопада. У момент вибуху на вулиці було багато перехожих. Загинули щонайменше шестеро людей. 81 особа постраждала, двоє з них перебувають у важкому стані.

 

Про особу затриманого поліція наразі не повідомляє. Раніше віцепрезидент Туреччини Фуат Октай (Fuat Oktay) заявив, що вибух вчинила смертниця. «Нападницею була жінка, вона підірвала бомбу. Це вказує на терористичний акт», – сказав він.

 

Міністр юстиції Туреччини Бекір Боздаґ (Bekir Bozdag) повідомив турецькі ЗМІ, що жінка сиділа на лавці в цьому районі більше 40 хвилин і пішла за кілька хвилин до того, як стався вибух.

 

Відповідальність за вибух поки що не взяла на себе жодна організація. У 2015–2016 роках у найбільшому місті Туреччини кілька бомбових замахів вчинило терористичне угруповання «Ісламська держава».

14.11.2022

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