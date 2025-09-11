Премію Стуса-2025 отримав Тімоті Снайдер.

 

Організатори Премії імені Василя Стуса – Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" – відзначили американського історика та письменника Тімоті Снайдера. Він отримав Премію імені Василя Стуса за 2025 рік  сьогодні, 11 вересня, у просторі Українського ПЕН у Києві. 

 

 

Премія імені Василя Стуса присуджується щороку авторам незалежно від місця проживання, прижиттєво, за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Цього року Премія імені Василя Стуса була вручена 36-й раз поспіль. З моменту створення відзнаки, її отримало понад 70 митців. 

 

"Є так багато поетів, так багато авторів українських, які могли і можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою та поезією. Я дуже дякую. В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся" , — сказав Тімоті Снайдер у своїй промові. 

 

Промову про внесок американського історика та письменника виголосила членкиня журі премії Стуса, дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, радниця Президента Українського ПЕН Оля Гнатюк.

 

"Премія імені Василя Стуса – перша нагорода, яка вручається Тімоті в Україні. Думаю, що в цьому є глибокий сенс. Нагорода імені поета і громадянина, для якого свобода і відповідальність були поняттями нерозривно зв'язаними. Вона дістається людині, яка в часи постправди, часи, коли темрява знову загрозливо близька, нагадує urbi et orbi про свободу і відповідальність. Дякую Тімоті за його шлях, за те, що він його обрав, а шляху – за те, що обрав Тіма", — сказала Оля Гнатюк. 

 


Вручав нагороду Володимир Єрмоленко, філософ, письменник, Президента Українського ПЕН, голова журі Премії імені Стуса. 

 

"Тімоті Снайдер сьогодні є одним із найсильніших у світі голосів на підтримку України. Ця підтримка ґрунтується на його переконанні, що тираніям треба чинити рішучий опір. Прикладом такого опору є для Снайдера дисиденти Центрально-Східної Європи, зокрема й України, — і, звісно, серед них Василь Стус. Ця премія — також знак того, наскільки в Україні цінують голос Снайдера на нашу підтримку",  — зазначив Володимир Єрмоленко. 

 

Лауреат Премії імені Василя Стуса отримав статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим та грошову винагороду. 

 

ДЛЯ ДОВІДКИ:

 

 

Тімоті СНАЙДЕР — дослідник історії Центральної та Східної Європи, зокрема, України. Досліджує історію Радянського Союзу та Голокосту.

 

Першим обійняв новостворену професорську позицію за підтримки Джеймса Темерті в галузі європейської історії Нового часу у Школі глобальних відносин та державної політики ім. Мунка при Університеті Торонто в Канаді.

 

Дійсний член Наукового товариства імені Шевченка у США.

 

Постійний стипендіат Інституту гуманітарних досліджень у Відні та голова академічної експертної ради Української історії: глобальної ініціативи.

 

Професор Снайдер говорить п’ятьма і читає десятьма європейськими мовами. Є автором та упорядником двадцяти книжок, виданих сорока мовами. Серед праць Тімоті Снайдера — книжки "Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття", "Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним", "Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка", "Про свободу" та інші. 

 

 


 

11.09.2025

