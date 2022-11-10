У Франківську запрацював перший в Україні мобільний пункт забору крові.

В Івано-Франківську запрацював перший в Україні мобільний пункт забору крові. Тепер донори можуть здавати кров у пересувній станції. Про це кореспондентці Суспільного розповіла медична директорка Прикарпатського обласного центру служби крові Ірина Федик.

З її слів, такий автомобіль центр служби крові отримав від клубів Ротарі зі США, Польщі та Львова. Його вартість — понад 6 млн грн.

Ірина Федик каже, після початку повномасштабної війни потреба у крові дуже зросла. Раніше забір крові робили тільки у лікарнях, а у пересувній станції цю процедуру можна виконати швидко та у будь-яких умовах.

“Це повністю новий автомобіль. У нас є віддалені гірські райони, де люди зазвичай не можуть прийти на одну локацію. Мобільний пункт забору крові не тільки дозволяє бути в одному місці, а й пересуватися. Для віддалених гірських районів це дуже гарний варіант”, — сказала Ірина Федик.

Мобільний пункт здачі крові оснащений усім необхідним: кріслами, лабораторією, холодильниками для зберігання матеріалу та генератором на випадок відсутності світла.

Тут працюють четверо фахівців. Одночасно вони можуть приймати по дві людини. Лікарка-трансфузіолог Тетяна Михайлюк каже, що донору потрібно лише взяти із собою документи та завчасно підготуватися до здачі крові.

“З таким автомобілем ми працюємо вперше. Але немає ніякого остраху, все відбувається так, як би могло бути в стінах нашого закладу. Людина, яка до нас приходить, мусить витратити на процедуру приблизно 20 хвилин. Оскільки ми — мобільні, то можемо не відривати вас від робочого місця. Усе зроблено для того, щоб залучити до донорства якнайбільше людей. Збільшується потреба і хочеться, щоб донорство стало стилем життя”, — говорить Тетяна Михайлюк.

9 листопада у середмісті Івано-Франківська у мобільному пункті донори вперше здавали кров. Усього протягом дня в автомобілі можуть здати кров понад 30 людей. Також тут можна отримати інформацію про донацію, заповнити анкету та здати попередній аналіз крові.

Медична директорка обласного центру служби крові Ірина Федик повідомила, що зараз формують графіки забору крові у містах та селах області. Медики планують щотижня приймати донорів в автомобілі.