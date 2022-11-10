Білий дім відмовився надати Україні дрони Gray Eagle.

Негативне рішення було ухвалене після того, як Росія оголосила про виведення своїх військ із Херсона.

 

 

Адміністрація президента США Джо Байдена відхилила прохання влади України надати українській армії сучасні розвідувально-ударні безпілотники Gray Eagle, здатні перебувати в повітрі до 30 годин. Про це повідомила газета The Wall Street Journal, покликаючись на свої джерела в Білому домі. Залагодженню справи не посприяв навіть лист двопартійної групи членів Конґресу, в якому містився заклик до Байдена якнайшвидше позитивно вирішити це питання.

 

За твердженням офіційних осіб США, знайомих із рішенням, Білий дім відхилив запит через побоювання, що надання безпілотників Gray Eagle MQ-1C може призвести до ескалації конфлікту та сигналу Москві про те, що Вашінґтон надає зброю, яка може вражати цілі на території самої Росії. 

 

Представники Пентаґону також висловлювали побоювання, що в разі збиття безпілотника росіянами в їхні руки можуть потрапити новітні американські технології. Зокрема високоточні камери спостереження, якими обладнані дрони.

 

Варто зазначити, що рішення не надавати дрони було ухвалено після того, як у середу, дев’ятого листопада, Росія оголосила про виведення своїх військ із міста Херсона та прилеглих районів, що може стати одним із найбільших її відступів після вторгнення в лютому. Хоча представники української влади й командування попередили, що Росія може блефувати і що значна кількість військ залишається в Херсоні. 

 

Нагадаємо, що 11 вересня 17 американських конґресменів закликали адміністрацію Байдена прискорити процес розгляду питання щодо надання Gray Eagles. «Незважаючи на всі можливі контраргументи, уникнення ризиків та пом’якшення наслідків не повинні відбуватися за рахунок життя українців», – йдеться у листі. 

 

Американський політолог, проєктний менеджер американської групи допомоги «Разом для України» Микола Мурський, коментуючи рішення Білого дому, зазначив, що відмова надати Україні безпілотні літальні апарати ускладнює захист цивільного населення та об’єктів інфраструктури, які Росія вперто намагається зруйнувати. «Українці показали, що вони спроможні та відповідальні розпорядники військової допомоги, яку їм надаємо ми, Сполучені Штати. Відмова означає, що українські військовики повинні ризикувати своїм життям, щоб знищувати артилерійські позиції, які бомбардують українські міста та села», – наголосив політолог. 

10.11.2022

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