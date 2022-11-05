США створять у Німеччині штаб із надання військової допомоги Україні.

Це свідчить про довгострокову програму американської допомоги Києву у його боротьбі з Росією.

 

                                     Сабріна Сінгх

 

Сполучені Штати нададуть Україні чергову військову допомогу на 400 мільйонів доларів та створять у Німеччині штаб, який контролюватиме постачання зброї для української армії. Про це повідомило радіо Voice of America з покликом на слова речниці Пентаґону Сабріни Сінґх (Sabrina Singh).

 

Військова допомога США передбачає модернізовані системи ППО HAWK;  45 модернізованих танків Т-72Б із вдосконаленою оптикою, засобами зв’язку та бронюванням; 1100 тактичних безпілотних літальних комплексів Phoenix Ghost; 40 броньованих річкових командних катерів;  250 броньованих машин М1117; тактичні захищені системи зв'язку та системи спостереження; а також фінансування навчання, обслуговування та підтримки.

 

«Створення нового командного пункту, який називатиметься Групою сприяння безпеці України, сигналізує про довгострокову програму допомоги Києву у його боротьбі з Росією», – заявила журналістам на брифінгу в Пентаґоні Сабріна Сінгх. Нова структура у німецькому місті Вісбадені стане «спеціяльним штабом, який діятиме під керівництвом Європейського командування збройних сил США з метою координації зусиль. За словами речниці Пентаґону, штаб контролюватиме та координуватиме всі поставки зброї Києву та військову підготовку українських військовослужбовців.

 

Аґенція Associated Press, коментуючи повідомлення про створення нової структури, пише, що США з початку повномасштабного російського вторгнення надали Україні зброї та іншого обладнання на суму понад $18,2 млрд. «Наразі США зосереджуються на довгострокових зусиллях щодо покращення підзвітності за ці поставки та контролю за тим, щоб ця зброя не потрапила в чужі руки», – зазначив представник Пентаґону бригадний генерал Пет Райдер (Pat Ryder). Він повідомив, що наразі представники США не виявили ознак того, що західна зброя в Україні перескеровується не за призначенням.

05.11.2022

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