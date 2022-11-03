Військове командування РФ обговорювало застосування ядерної зброї в Україні.

Як стверджує The New York Times, Путін у цих обговореннях участі не брав.

Високопоставлені російські військовики нещодавно обговорювали можливість застосування тактичної ядерної зброї проти України. Про це йдеться у статті в газеті The New York Times. Автори тексту покликаються на свої джерела в адміністрації США.

За словами кількох співрозмовників газети, високопосадові російські військовики обговорювали, коли і як Москва може застосувати тактичну ядерну зброю в Україні. Представникам Білого дому про ці розмови стало відомо у середині жовтня. Володимир Путін у цих обговореннях участі не брав, йдеться у статті.

Видання зазначає, що сам факт таких обговорень свідчить про те, наскільки російські генерали розчаровані результатами наземної операції та що погрози Путіна застосувати ядерну зброю можуть бути не просто словами.

При цьому американські високопосадовці розповіли NYT, що досі не виявлено доказів переміщення ядерної зброї в Росії чи що здійснюються якісь кроки для підготовки до ядерного удару.

За оцінками Пентаґону, в арсеналі Росії є близько 2000 одиниць тактичної ядерної зброї. Таке озброєння ще ніколи не застосовувалося на полі бою.

Співрозмовники видання не розповіли, про які конкретні сценарії застосування ядерної зброї говорили російські військові лідери. Представники адміністрації США сказали NYT, що вони й досі не думають, що Путін планував використати тактичну ядерну зброю. Однак директор ЦРУ Вільям Бернс раніше заявляв, що «потенційне відчайдушне бажання» пана Путіна здобути перемогу в Україні та невдачі у війні можуть підштовхнути Росію до такого варіанта.