Малехів не буде частиною Львівської МТГ.

31 жовтня цього року Верховний Суд залишив без змін рішення першої інстанції та апеляції, згідно з якими визнано незаконними та скасовано розпорядження Кабінету Міністрів про приєднання села Малехів до складу Львівської міської територіальної громади.

Малехівська сільська рада позивалася до Львівської ОДА та уряду про скасування рішення ще з літа 2020 року. Обґрунтовували позов тим, що під час розробки проєкту перспективного плану не було враховано позицію громади Малехова та не розглянуто можливого альтернативного варіанту об`єднання Малехівської сільської ради з іншими суміжними територіальними громадами.

29 березня 2021 року окружний адміністративний суд Києва скасував розпорядження уряду, яким село Малехів, що поблизу Львова, увійшло до Львівської ОТГ. Згодом, 30 червня минулого року, Шостий адміністративний апеляційний суд визнав незаконним включення Малехова до Львівської міської територіальної громади, тим самим підтвердив рішення Окружного адміністративного суду Києва. У відповідь на згадані рішення судів Кабінет Міністрів та Львівська обласна державна адміністрація подали касації.

Однак Верховний Суд підтримав рішення першої інстанції й апеляції, а касаційні скарги не задовольнив.

«Касаційні скарги Кабінету Міністрів України та Львівської обласної державної адміністрації залишити без задоволення. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 29 березня 2021 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 30 червня 2021 року залишити без змін», – йдеться у постанові суду.

Рішення Верховного Суду набуло чинності з моменту його прийняття та оскарженню не підлягає. Водночас заступник міського голови Львова Любомир Зубач у коментарі Tvoemisto.tv зауважив, що прийняте рішення не має жодних механізмів, аби його реалізувати на практиці, немає зобов’язуючих пунктів для виконавчих органів державної влади та місцевого самоврядування. Тому на практиці для мешканців села нічого не зміниться.

«Хочу заспокоїти мешканців села Малехів. Львівська міська рада та її виконавчі органи будуть надавати всі послуги, як це здійснювалося раніше. Рішення, яке прийнято, не має механізму виконання. Воно стосується питань, юридичні наслідки по яких уже настали. Тобто скасовується розпорядження Кабміну при тому, що на підставі цього нормативного акта вже відбулися місцеві вибори, була обрана місцева влада, в тому числі і мешканцями Малехова, яка зараз працює та здійснює свої повноваження згідно з законом про місцеве самоврядування», – пояснив Любомир Зубач.

Він додав, що такі дії певних осіб можна назвати провокаціями, і він не розуміє, кому в нинішній час вигідно розхитувати ситуацію в країні та підважувати адміністративно-територіальний устрій.

«Це точно речі, які є вигідні нашим ворогам, а Україні цього точно не потрібно. Нам зараз в умовах воєнного часу потрібна стабільність, єдність і праця на всіх фронтах – і в бою, і в тилу, і органів державної влади та самоврядування. Тому ініціаторів таких судових процесів розцінюю як дрібних провокаторів, які просто не розуміють, наскільки шкідливою діяльністю вони займаються. Думаю, рано чи пізно правоохоронні органи мали би на це звернути увагу», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, що 19 жовтня Касаційний адміністративний суд Верховного Суду прийняв рішення у практично ідентичній справі щодо приєднання міста Дубляни до складу Львівської МТГ та задовольнив скарги Кабміну і Львівської ОВА, залишивши населений пункт у складі Львівської громади.