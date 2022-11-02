Польща зводить паркан на кордоні з Росією.

Польські урядовці пояснюють, що таким чином країна реагує на загрози з боку Росії, зокрема нової хвилі міґрації з цього напрямку.

 

 

На кордоні Польщі з Калінінградською областю Росії зведуть паркан із колючого дроту заввишки 2,5 метра. Його будівництво вже розпочалося. Про це повідомило Polskie Radio24. Віцепрем’єр-міністр і міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак (Mariusz Błaszczak) пояснив такий крок наміром посилити безпеку на польському кордоні з огляду на загрози з боку Росії.

 

«Ми хочемо, щоб кордон був щільним. Ми використовуємо досвід, набутий за останній рік. Немає сумніву, що паркан на польсько-білоруському кордоні запобіг гібридній атаці з території Білорусі або значно сповільнив атаку. Тому ми дійшли висновку, що таку загорожу потрібно побудувати й на кордоні з Калінінградською областю», – пояснив Маріуш Блащак.

 

За словами віцепрем’єра Загорожа, паркан складатиметься з трьох рядів колючого дроту, який використовують у військовій справі. «Три шари, які дозволять побудувати паркан – такий, як на польсько-білоруському кордоні. Це загорожа висотою 2,5 метра і шириною 3 метри. Для захисту тварин також буде встановлено паркан з польського боку», – розповів Блащак. Він додав, що паркан буде оснащений системою периметрії, тобто приладами, які дозволять вести електронний нагляд.

 

Міністр фінансів і реґіональної політики Польщі Ґжеґож Пуда (Grzegorz Puda) заявив, що рішення про будівництво паркану на кордоні з Калінінградською областю матиме позитивний вплив на безпеку Польщі. В етері програми Польського радіо він зазначив, що нова загорожа буде продовженням безпеки, яка була збудована на польсько-білоруському кордоні. Пуда зазначив, що це також відповідь уряду Польщі на повідомлення про збільшення кількості авіарейсів із Близького Сходу та Північної Африки до Калінінграда та загрозу нової хвилі міґрації з цього напрямку.

02.11.2022

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