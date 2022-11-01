УГКЦ у Польщі дозволила парафіям переходити на григоріанський календар.

Відповідно до рішення синоду УГКЦ в Польщі, Греко-католицька церква планує поступовий перехід на григоріанський календар. Рішення ухвалили у Перемисько-Варшавській митрополії УГКЦ, яка опікується всіма українськими греко-католиками в Польщі.  

 

Це означає, що у червні-липні 2023 року правлячий єпископ кожної єпархії своїм декретом надасть згоду парафії, яка про це буде просити, на святкування нерухомих свят за григоріанським календарем, вiд початку iндикта – 1 вересня 2023 року, пише ukraina.pl.

 

Перехід на григоріанський календар: що це означає

 

"Беручи до уваги велике бажання вірних, висловлене в опитуваннях та підтверджене голосом Соборових делегатів – Синод дозволяє парафiям, у яких бiльшiсть вiрних цього бажає, на святкування нерухомих празникiв за григоріанським календарем", – йдеться в рішенні синоду УГКЦ в Польщі.

 

Якщо парафія висловлює бажання ввести григоріанський календар щодо нерухомих свят, то ця згода поширюється на всі монашi доми та ректоральні храми, яких розташовані в межах даної парафії. У разі, коли парафія у святкуванні нерухомих свят залишається з юліанським календарем, то це поширюється на всi монаші доми та ректоральні церкви, осідок яких є в межах даної парафії, йдеться в рішенні Митрополичого синоду УГКЦ у Варшаві.

 

Якщо парох здійснює опіку над більш ніж однією парафією, у них повинна бути однакова календарна дисципліна. На те, аби дізнатися про думки парафії, парох має 6 місяців. У червні-липні 2023 року правлячий єпископ кожної єпархії своїм декретом надасть згоду парафії, яка про це буде просити, на святкування нерухомих свят за григоріанським календарем вiд початку iндикта (1 вересня) 2023 року.

 

Додамо, що рухомі свята відзначатимуть і надалі за юліанським календарем. Основним святом серед них є Пасха. Цим самим буде підкреслена духовна єдність УГКЦ в Польщі з Матірною Церквою Києва та іншими Церквами схiдноï традиції.

 

У 2028 році, після перевірки введеної практики, буде прийнято рішення щодо реформи літургійного календаря в житті всієї Української греко-католицької церкви в Польщі, повідомляє РІСУ.

 

 

Синод ПЦУ дозволив святкувати Різдво 25 грудня

 

Синод ПЦУ дозволив як виняток за рішенням настоятеля та громади відзначати Різдво Христове за новоюліанським календарем, тобто 25 грудня.

 

В Україні Священний синод Православної церкви дозволив, як виняток, за рішенням настоятеля та громади відзначати Різдво Христове за новоюліанським календарем, тобто 25 грудня.

 

"Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірних, як виняток, дозволити, за рішенням настоятеля та громади, 25 грудня 2022 р. звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння", – йдеться у рішенні синоду.

01.11.2022

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