McDonald's відновив роботу ще двох ресторанів у Львові.

У вівторок, 1 листопада, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's оголосила про відкриття ще двох закладів у Львові. Про це повідомили у пресслужбі McDonald's Ukraine.

 

Зокрема, з 1 листопада запрацювали ресторани на вул. Володимира Великого, 24а та у ТРЦ Forum Lviv (вул. Під Дубом, 7б).

 

Загалом у Львові працюють шість ресторанів мережі McDonald's. Також завершується будівництво нового закладу на Сихові, однак дату його відкриття не розголошують.

 

​Нагадаємо, що на початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого мережа McDonald's закрила всі ресторани в Україні. З 20 вересня компанія почала відкривати заклади в Києві, а 18 жовтня відкрились​ перші чотири ресторани у Львові. Запрацював McDonald's і в Тернополі.


 

01.11.2022

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