Силами та засобами повітряного командування «Захід» знищено 5 крилатих ракет.

 

Уранці в понеділок, 31 жовтня, під час повітряної тривоги у Львові та Львівській області спрацювали сили протиповітряної оборони (ППО) України, які збили російські ракети. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

 

Повітряна тривога по всій Україні почалася о 07:23. За годину на Львівщині були чутні вибухи. За словами Максима Козицького, на території області сили ППО збили російські ракети.

 

«Над Львівщиною збили ракети ворога. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях», – повідомив він.

 

Зранку 31 жовтня росіяни обстріляли енергетичні об'єкти в кількох областях України. Відомо про вибухи у Києві, Харкові, Черкаській та Чернівецькій областях, а на Одещині Волині та Київщині спрацювала ППО.

 

Пізніше у командуванні Повітряних сил повідомили, що Протиповітряна оборона України збила 44 із понад пів сотні російських ракет, із літаків Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555. Зокрема, на заході країни силами та засобами повітряного командування «Захід» знищено 5 крилатих ракет.

 

«О 07:00 31 жовтня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область)», – йдеться у повідомленні командування Повітряних сил України.

 

Так, 44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних сил: у зонах відповідальності ПК «Центр» – 18 ракет, ПК «Підень» – 12 ракет, ПК «Схід» – 9 ракет, ПК «Захід» – 5 ракет.

 

31.10.2022

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