СБУ затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС.

СБУ затримала блогера, який оприлюднив відео обстрілу Бурштинської ТЕС на Івано-Франківщині.

 

Блогер відзняв на відео наслідки влучань ракет по об’єкту критичної інфраструктури та розмістив його у своєму телеграм-каналі. Зробив це для збільшення кількості підписників. 

 

Відео підхопив телеграм-канал, який має мільйонну аудиторію. А через сім хвилин результати обстрілу вже були у російських пропагандистів. 

 

 

СБУ наголошує, що соцмережі моніторять не лише російські блогери-«воєнкори», а й кадрові військові. Вороги враховують інформацію з відкритих українських джерел під час планування своїх дій. 

 

Встановлений СБУ блогер не є коригувальником і не мав наміру сприяти ворогу. Після спілкування зі спецслужбою він усвідомив, що відео влучань можуть бути використані рф для коригування точності ударів.

 

Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати й оприлюднювати відео наслідків влучань ворожих ракет і дронів по військових об’єктах і цивільній критичній інфраструктурі. 

 

СБУ нагадує, що коригування ворожого вогню є злочином і карається законом.

 

Спецслужба відстежує випадки поширення таких відео в інтернеті, здійснює комплекс пошуково-процесуальних дій зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.

20.10.2022

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