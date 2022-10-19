Юрій Андрухович став лауреатом престижної німецької Премії Гайне.

Юрій Андрухович став лауреатом престижної Премії Гайне міста Дюссельдорфа.
Мер Дюссельдорфа Штефан Келлер оголосив, що місто вшановує цією нагородою рішучого прихильника європейських цінностей, нагорода є нагадуванням про необхідність "продовжувати виявляти солідарність з Україною та українським народом".
Премію вручать на церемонії 13 грудня з нагоди 225-річчя Гайнріха Гайне, наразі Штефан Келлер привітав Юрія Андруховича телефонічно, тепер він буде гостем Франкфуртського книжкового ярмарку (нещодавно опубліковано німецький переклад його останнього роману "Радіо Ніч") вже в статусі лауреата премії Гайна, яку, до речі отримали кілька майбутніх Нобелівських лауреатів.
Премія імені Гайнріха Гайне міста Дюссельдорфа була заснована 1972 року з нагоди 175-річчя від дня народження Гайне і присуджується особам, які своєю діяльністю в дусі Гайне наголошують на основних правах людини, сприяють соціальному та політичному прогресу, взаєморозумінню народів або поширюють ідею, що всі люди належать до однієї групи: людства. Спочатку премія Гайне вручалася кожні три роки; з 1981 року присуджується кожні два роки.
Лауреатами премії за її 50-річну історію ставали не тільки письменники, а й філософи, політики, режисери. Серед лауреатів:
1972 Карл Цукмаєр
1975 П'єр Берто
1978 Себастіан Гаффнер
1981 Вальтер Єнс
1983 Карл Фрідріх фон Вайцзеккер
1985 Ґюнтер Кунерт
1987 Маріон Денгофф
1989 Макс Фріш
1991 Ріхард фон Вайцзеккер
1993 Вольф Бірман
1996 Владислав Бартошевський
1998 Ганс-Магнус Енценсбергер
2000 Вінфрід Георг Зебальд
2002 Ельфріде Єлінек
2004 Роберт Ґерхардт
2006 Петер Гандке
2008 Амос Оз
2010 Сімона Вейль
2012 Юрґен Габермас
2014 Александр Клуґе
2016 Елісон Луїза Кеннеді
2018 Леолука Орландо
2020 Рахель Саламандер
2022 Юрій Андрухович
18.10.2022