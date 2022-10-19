Юрій Андрухович став лауреатом престижної німецької Премії Гайне.

Юрій Андрухович став лауреатом престижної Премії Гайне міста Дюссельдорфа.

Мер Дюссельдорфа Штефан Келлер оголосив, що місто вшановує цією нагородою рішучого прихильника європейських цінностей, нагорода є нагадуванням про необхідність "продовжувати виявляти солідарність з Україною та українським народом".

Премію вручать на церемонії 13 грудня з нагоди 225-річчя Гайнріха Гайне, наразі Штефан Келлер привітав Юрія Андруховича телефонічно, тепер він буде гостем Франкфуртського книжкового ярмарку (нещодавно опубліковано німецький переклад його останнього роману "Радіо Ніч") вже в статусі лауреата премії Гайна, яку, до речі отримали кілька майбутніх Нобелівських лауреатів.

Премія імені Гайнріха Гайне міста Дюссельдорфа була заснована 1972 року з нагоди 175-річчя від дня народження Гайне і присуджується особам, які своєю діяльністю в дусі Гайне наголошують на основних правах людини, сприяють соціальному та політичному прогресу, взаєморозумінню народів або поширюють ідею, що всі люди належать до однієї групи: людства. Спочатку премія Гайне вручалася кожні три роки; з 1981 року присуджується кожні два роки.

Лауреатами премії за її 50-річну історію ставали не тільки письменники, а й філософи, політики, режисери. Серед лауреатів:

1972 Карл Цукмаєр

1975 П'єр Берто

1978 Себастіан Гаффнер

1981 Вальтер Єнс

1983 Карл Фрідріх фон Вайцзеккер

1985 Ґюнтер Кунерт

1987 Маріон Денгофф

1989 Макс Фріш

1991 Ріхард фон Вайцзеккер

1993 Вольф Бірман

1996 Владислав Бартошевський

1998 Ганс-Магнус Енценсбергер

2000 Вінфрід Георг Зебальд

2002 Ельфріде Єлінек

2004 Роберт Ґерхардт

2006 Петер Гандке

2008 Амос Оз

2010 Сімона Вейль

2012 Юрґен Габермас

2014 Александр Клуґе

2016 Елісон Луїза Кеннеді

2018 Леолука Орландо

2020 Рахель Саламандер

2022 Юрій Андрухович