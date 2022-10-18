Білорусь запевняє, що не має наміру вступати у війну.

Секретар РБ Білорусії стверджує, що Мінськ виступає за «розв'язання проблем мирним шляхом переговорів, без війни, без руйнувань».

 

 

Державний секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович заявив, що його країна не планує брати участі в будь-яких військових діях. Про це повідомило інформаційне агентство БЕЛТА. Заява пролунала під час зустрічі з колективом підприємства «Гефест-техніка» в Бресті. За дорученням глави держави керівництво силового блоку Білорусі, зокрема й Вольфович, зустрічається з трудовими колективами по всій країні для «інформування з питань військово-політичної ситуації, яка складається в країні і за кордоном».

 

Секретар РБ Білорусі поскаржився, що ситуація складна й напружена. Оскільки, за його словами, «Захід, звинувачуючи Білорусь, мілітаризуючись, проводячи величезну кількість навчань, намагається втягнути країну у військовий конфлікт».

 

«Нам дорікають за якусь аґресію. Хоча в Білорусі жодних планів щодо збільшення навчань немає, все йде на плановій основі. Жодної мобілізації не планується, жодного вступу нашої країни у військові дії також не планується – нам цього не потрібно», – зазначив Вольфович.

 

Він запевнив, що Білорусь завжди стояла за «розв'язання проблем мирним шляхом, шляхом перемовин, без війни, без руйнувань». «Надто дорого коштує те, що нами створено за 30 років на території суверенної Білорусі», – наголосив Олександр Вольфович.

 

Водночас він застеріг, що «свою країну ми готові захищати», але лише у разі зовнішньої аґресії. «Якщо, звісно, ​​не дай Боже, гримне грім, якісь дивні голови все-таки переступлять наші кордони, я думаю, весь народ мобілізується і стане на захист своєї країни», – сказав секретар Радбезу Білорусі.

18.10.2022

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