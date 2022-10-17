НАТО розпочало навчання з ядерного стримування в Європі.

Навчання Steadfast Noon підкреслюють намір НАТО відповісти військовою силою на будь-які екстремальні дії Росії.

Вояки 14-ти країн-членів НАТО в понеділок, 17 жовтня, розпочали щорічні навчання Steadfast Noon («Стійкий полудень») з ядерного стримування. Вони триватимуть до 30 жовтня. Про це повідомив інформаційний портал Foreign Brief з покликом на інформацію, оприлюднену на офіційному сайті Північноатлантичного Альянсу.

Навчання головним чином стосуватимуться військово-повітряних сил альянтів. Вони проходитимуть у небі над територіями Бельгії, Великої Британії та над акваторією Північного моря. У них задіяно приблизно шість десятків літаків. Зокрема ВПС Сполучених Штатів з цією метою відрядили до Європи групу стратегічних бомбардувальників B-52H, здатних нести ядерну зброю.

Нинішні навчання Steadfast Noon відбуваються на тлі військових невдач Росії в Україні. Аналітики і світові лідери висловлюють занепокоєння, що риторика Москви щодо використання свого ядерного арсеналу є більш ніж гіперболою. Водночас в НАТО заявили, що навчання є плановими, вони не пов'язані з поточними світовими подіями і бойова зброя на літаках не використовуватиметься.

Відомо, що США мають у своєму розпорядженні на базах у Європі арсенал зі 100 ядерних авіабомб. Ядерні авіабомби B61-3 зберігаються на підземних складах на авіабазах в Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Італії та Туреччини. Зокрема, на авіабазах у Бюхелі у Райнлянд-Пфальці (Німеччина), Кляйне-Броґель (Бельгія), Волкель (Нідерланди), Авіано (Італія) та Інджирлік (Туреччина). Авіабомби можуть використовуватися тактичними винищувачами-бомбардувальниками F-15E, F-16C/D та Tornado.

Навчання на кшталт Steadfast Noon, за твердженням керівництва Альянсу, також допомагають підкреслити намір НАТО відповісти військовою силою на будь-які екстремальні дії Росії.