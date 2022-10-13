15 європейських країн долучилися до  «Ініціатива європейського небесного щита».

Вона спрямована на посилення інтеґрованої протиповітряної та протиракетної оборони НАТО.

Чотирнадцять держав-членів НАТО і країна-аспірант Фінляндія домовилися об'єднати свої зусилля навколо ініціативи Німеччини щодо посилення протиповітряної та протиракетної оборони Європи, яку назвали «Ініціатива європейського небесного щита» (European Sky Shield Initiative). Про це повідомила газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Міністри оборони 15 країн схвалили під час зустрічі в Брюсселі в четвер,13 жовтня, відповідну резолюцію про наміри.

Ініціатива, очолювана Німеччиною, спрямована передовсім на здійснення спільних закупівель протиракетних та протиповітряних озброєнь. Вона дозволить усім країнам-учасницям спільно розробляти систему протиповітряної та протиракетної оборони, використовуючи оперативно сумісні готові рішення.

«Цей багатонаціональний і багатогранний підхід пропонує країнам гнучкий і масштабований спосіб зміцнення свого стримування та оборони ефективним і рентабельним способом. Це посилить інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону НАТО», – наголосила присутня на зустрічі керівниця німецького військового відомства Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht).

Заступник генерального секретаря НАТО Мірчі Джоанет (Mircea Geoană) зазначив, що «повністю сумісні та інтеґровані транспарентним чином у протиповітряну та протиракетну оборону НАТО нові засоби значно посилять наші можливості захищати Альянс проти всіх повітряних та ракетних загроз». «Це зобов’язання є ще важливішим сьогодні, коли ми є свідками безжальних і невибіркових ракетних атак Росії в Україні, внаслідок яких гинуть мирні жителі та руйнується критична інфраструктура. У цьому контексті я рішуче вітаю лідерство Німеччини у запуску European Sky Shield Initiative», – сказав Мірча Джоане.

Цей проект, представлений минулого літа канцлером ФРН Олафом Шольцем, передбачає, зокрема, закупівлю систем Iris-T і Patriot.

До 14 союзників НАТО, які долучилися до ініціативи, входять: Бельгія, Болгарія, Чехія, Естонія, Німеччина, Угорщина, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Словенія, Румунія і Об’єднане Королівство.