Дві російські ракети влучили у військовий об‘єкт на Золочівщині, чотири – збила ППО.

Під час обстрілу 13 жовтня російські ракети вдруге влучили у військовий об'єкт у Золочівському районі, вірогідно у Бродах.

Про це о 16:48 повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький:

"Що відомо на цю мить: влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об'єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. Три ракети, два попадання. Одну ракету збили наші сили ППО."

В Одеській області тривогу оголосили о 15:30, через сім хвилин – у Вінницькій, ще через одну-чотири хвилини – у всіх західних областях.

О 15:45 інтернавти повідомили про проліт ракет на Одесою, о 15:50 – над Вінницею.

О 16:16 в мережі з'явилися відео прольоту ракет над Чернівцями, а о 16:25 голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив про роботу ППО на Буковині.

О 16:18 пішли повідомлення про вибухи на Тернопіллі, а через дев'ять хвилини мешканців Тернопільщини заспокоював голова Тернопільської ОВА Володимир Труш, пояснивши, що звук вибухів на Чортківщині походив від нашої ППО.

О 16:37 про роботу ППО повідомив і Максим Козицький, а через 11 хвилин – і про її результати.

В соцмережах писали про звуки вибухів на Волині та на Рівненщині, але підтверджень про це не було.

О 17:11 Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ повідомило про росіяни атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу ''Калібр'' об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні і чотири крилаті ракети знищено їх силами та засобами.