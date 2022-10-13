Дві російські ракети влучили у військовий об‘єкт на Золочівщині, чотири – збила ППО.

 

Під час обстрілу 13 жовтня російські ракети вдруге влучили у військовий об'єкт у Золочівському районі, вірогідно у Бродах.

 

 

Про це о 16:48 повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький:

"Що відомо на цю мить: влучили в один з військових об‘єктів у Львівській області. Це повторне влучання у цей об'єкт. Знищене військове майно, жертв немає. Об‘єкт у Золочівському районі. Три ракети, два попадання. Одну ракету збили наші сили ППО."

 

В Одеській області тривогу оголосили о 15:30, через сім хвилин – у Вінницькій, ще через одну-чотири хвилини – у всіх західних областях.

О 15:45 інтернавти повідомили про проліт ракет на Одесою, о 15:50 – над Вінницею.

О 16:16 в мережі з'явилися відео прольоту ракет над Чернівцями, а о 16:25 голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив про роботу ППО на Буковині.

О 16:18 пішли повідомлення про вибухи на Тернопіллі, а через дев'ять хвилини мешканців Тернопільщини заспокоював голова Тернопільської ОВА  Володимир Труш, пояснивши, що звук вибухів на Чортківщині походив від нашої ППО.

О 16:37 про роботу ППО повідомив і Максим Козицький, а через 11 хвилин – і про її результати.

 

В соцмережах писали про звуки вибухів на Волині та на Рівненщині, але підтверджень про це не було.

 

О 17:11 Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ повідомило про росіяни атакували з акваторії Чорного моря крилатими ракетами типу ''Калібр'' об'єкти критичної інфраструктури у західному регіоні і чотири крилаті ракети знищено їх силами та засобами.

 

13.10.2022

До теми

Поширити
Ð—Ð±Ñ€ÑƒÑ‡
Як працює “суперпам’ять” на обличчя?
Експеримент з'ясував особливості людей з ідеальною пам’яттю на обличчя.
12.10.22 | | Наука
«Герої хаосу» [перезавантаження]
Олексій Паляничка
Вистава з відкритим завершенням, без виходів на поклони, без оплесків розгублених глядачів наголошує: хаос війни триває і українському суспільству ще належить пройти «шлях героя».
12.10.22 | | Штука
231-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За минулу добу підрозділи українських Сил оборони відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Миколаївка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Майорськ, Первомайське та Красногорівка на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках 
12.10.22 | | Україна
Необхідність змін міжнародного безпекового права
Ігор Дуцяк
Причини російсько-української війни як джерело права
11.10.22 | | Дискурси
Поезія в час війни (ІІІ)
Тарас Пастух
Війна увиразнює відчуття та усвідомлення. Її екзистенційний досвід дає іншу візію життя і культури. Цей досвід прагне нового слова. Поезія як спонтанний вибух важливого, наболілого, сутнісного зароджується з самих життєвих глибин, вражає неочікувано сильно, назавжди.
11.10.22 | | Штука
230-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Російський ворог ніяк не здатен зупинити триваючий успішний контрнаступ Збройних Сил України на Харківському та Херсонському напрямках, тому намагається всіляко залякати та посіяти паніку серед цивільного населення України.
11.10.22 | | Україна
229-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
Вночі росіяни обстріляли відразу кілька великих українських міст, зокрема Київ, Львів, Дніпро, Тернопіль, Житомир. У столиці вибухи пролунали в самому центрі, біля пам'ятника Шевченку та біля будівлі Центральної Ради. Загинуло вісім людей.
10.10.22 | | Україна
228-й день війни Росії в Україні. Хроніка
ОНОВЛЮЄТЬСЯ
За добу відбулося майже сорок бойових зіткнень. Найбільш напружена обстановка спостерігалася на Бахмутському та Авдіївському напрямках, де наші захисники відбили понад 30 атак противника, вогневого ураження зазнали понад тридцять населених пунктів.
09.10.22 | | Україна

© 2022 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.