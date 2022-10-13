На Франківщині арештовано майно російських підприємців на 70 мільйонів гривень.

Суд арештував частки у статутних капіталах двох підприємств з Івано-Франківської області. Загальна вартість активів – близько 70 мільйонів гривень.

 

Працівники Державного бюро розслідувань з’ясували, що фактичними власниками цих підприємств є громадяни Росії, які намагалися це приховати, аби уникнути конфіскації майна в дохід держави. Вони створили офшорну компанію, через яку контролювали виробничу діяльність.

 

Також встановлено, що ці підприємства ухилялися від сплати податків.

 

Розпочато досудове розслідування за фактом ухиляння від сплати податків цими підприємствами (ч.2 ст.212 КК України). Сума збитків держбюджету може становити десятки мільйонів гривень.

 

Вчора, 12 жовтня, суд наклав арешт на корпоративні права у розмірі понад 90 відсотків статутного капіталу обох підприємств. Вирішується питання щодо їх передачі в управління АРМА, також буде ініційовано спецконфіскацію майна.

13.10.2022

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