ЄУ має намір цієї зими вишколити 15 тисяч українських військовиків.

Навчання проходитимуть у Німеччині та Польщі.

 

 

Європейська Унія планeє цієї зими вишколити до 15 тисяч українських військовослужбовців. Вони навчатимуться у центрах підготовки, розташованих у Німеччині та Польщі. Про це написала неділю, дев’ятого жовтня, газета Die Welt з покликом на високопоставлених дипломатів Євроунії. Мандат на проведення навчальної місії діятиме спочатку протягом двох років.

 

За інформацією видання, згідно з рішенням, ухваленим у рамках Комітету з політики та безпеки Європейської Унії (Political and Security Committee – PSK), мають бути швидко створені відповідні модулі та структури для навчання. За словами джерел, мета полягає в тому, щоб Україна могла «самостійно вести бойові дії щодо захисту територіальної цілісності та суверенітету».

 

Передбачається, що у Польщі буде створено багатонаціональне командування оперативного навчання. Там українських військовиків навчатимуть захисту від хімічної, біологічної та ядерної зброї, медичної допомоги, боротьби з кібератаками. Також програма передбачає навчання військової логістики, ремонту зброї, ведення бойових дій у міських умовах, питання організації протиповітряної оборони та розміщення артилерії. У Німеччині буде створено Командування спеціальної підготовки (Special Training Command). Там українців навчатимуть розмінуванню й тактики ведення війни.

 

Курси для українських військовиків буде організовано і в інших країнах-членах ЄУ. За інформацією газети, рішення про розгортання нової навчальної місії мають ухвалити міністри закордонних справ країн Євроунії на зустрічі у Люксембурзі 17 жовтня.

 

У статті газети Die Welt повідомляється також, що ЄУ планує найближчими місяцями значно збільшити військову допомогу Україні. З цією метою так званий Європейський фонд миру (EFF) має бути до 2027 року збільшений із нинішніх 5,7 млрд до 10-12 мільярдів євро. Наразі з EFF на військову підтримку Києва було витрачено 2,6 млрд євро.

09.10.2022

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