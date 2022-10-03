«Дударик» вирушив у благодійний тур містами Європи.

Львівська національна академічна чоловіча хорова капела «Дударик» вирушила у концертний благодійний тур країнами Європи. Хористи гастролюватимуть у Польщі, Німеччині, Австрії.

«8 благодійних концертів, міжнародний фестиваль із хорами з Франції, Фінляндії, Німеччини й Австрії. У Мюнхені та Відні співатимемо із зірковими друзями – Зоряною Кушплер і Сергієм Магерою! Та насамперед дякуємо нашим ЗСУ, що маємо змогу концертувати, вчитись і жити! Дударик виховує по-козацьки, тому знаємо, що коли є до чого жагота, то кипить в руках робота», –зазначили Дударики.

Усі зібрані кошти використають на придбання безпілотника для 24-ої окремої механізованої бригади імені короля Данила.

Нагадаємо, «Дударик» із друзями оголосив мистецький марафон для підтримки ЗСУ. На меті придбання безпілотника для 24-ої ОМБР.

25 жовтня і 22 листопада у театрі Марії Заньковецької відбудуться концерти о 19:00. З хористами на сцені виступатимуть Соломія Чубай, Олег Онещак, Наталя Рибка-Пархоменко, Микола Береза, Олександра Люта, Юрій Йосифович, Уляна Горбачевська, Віталій Боднар, Рок-оркестра, музики оркестру, Дударик-Forever.

Усі кошти від продажу квитків буде скеровано на придбання безпілотника для 24-ої ОМБР. Квитки та подробиці скоро!

Переказати кошти на придбання літачка можна за реквізитами https://cutt.ly/BCAweQ7