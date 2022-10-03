Вибухотехніки перевіряють інформацію про замінування судів і ринку у Львові.

Надійшли анонімні повідомлення про замінування будівель двох львівських судів, а також одного з міських ринків. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

Повідомлення про замінування отримали керівники установ. У поліції зазначили, що попередження про вибухівку в одному з судів та на ринку надіслали ще в кінці минулого тижня. Також керівник «Варти 1» Ігор Зінкевич повідомив, що сьогодні надійшла інформація про замінування приміщення Сихівського районного суду. 

 

На місцях працюють експерти-вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб. Як зазначили в поліції, перевірку будівель майже завершили, вибухонебезпечних предметів поки не виявили. 

03.10.2022

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