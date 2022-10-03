У Галичині осіння хвиля ковіду продовжує спадати.

 

Кількість виявлених нових випадків захворювання на Covid-19 минулого тижня (з 26 вересня по 2 жовтня) у трьох галицьких областях зменшилася на 8% порівняно з попереднім тижнем – за рахунок Тернопілля (зменшення на 35%) й Івано-Франківщини (на 4%), натомість на Львівщині спостерігалось незначне (12%) збільшення. За передминулий тиждень в Галичині спостерігалося зменшення на 9%.

 

За історією поширення ковідних захворювань двох минулих років мало би тривати сезонне зростання епідемії, натомість спостерігаємо зниження при середньоденних показниках захворюваності приблизно на порядок меншим, порівняно з піковими показниками минулої хвилі: 659 проти 6322 на початку лютого.

 

 

На Львівщині за тиждень з 26 вересня по 2 жовтня було зафіксовано 2499 нових випадків ковіду (попереднього тижня було 2227 випадків).

 

Минулого тижня від ковіду на Львівщині померло 18 хворих (попереднього тижня – 13).

 

 

У Тернопільській області за 38-й тиждень (з 26 вересня по 2 жовтня) зареєстровано 1239 випадків COVID-19 проти 1898 за попередній тиждень; зафіксовано летальних випадків не було, попереднього тижня померло двоє хворих.

 

 

В Івано-Франківській області протягом минулого тижня зареєстровано 873 нові випадки COVID-19, минулого тижня було 906; п'ятеро людей померли, минулого тижня летальних випадків не зафіксовано.

 

 

03.10.2022

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