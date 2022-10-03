На виборах у Болгарії перемагає партія експрем'єра Борисова.

Це вже четверті парламентські вибори в країні за півтора року.

На позачергових парламентських виборах у Болгарії, які відбулися у неділю, другого жовтня, перемогла консервативна партія ГЕРБ (Громадяни за європейський розвиток Болгарії) на чолі з колишнім прем'єр-міністром Бойком Борисовим. Про це повідомила болгарська газета Dnevnik. Найважливішими темами передвиборчої кампанії стали війна Росії в Україні та складна ситуація з постачанням газу.

За підсумками підрахунку 99,91% виборчих бюлетенів за партію Борисова проголосувало 25,3 відсотка болгар, які взяли участь у виборах. Таким чином ГЕРБ претендує на 67 депутатських мандатів. Загалом парламент Болгарії – Народні збори – налічує 240 депутатів.

Другу позицію здобув ліберальний рух «Продовжуємо зміни» (Продължаваме промяната) – його очолює Кирил Петков, який керував болгарським урядом до серпня цього року. Його підтримали 20,2 відсотка електорату. Таким чином рух здобуде 54 місця в Народних зборах Болгарії.

На третьому місці – партія «Рух за права і свободи» (Движението за права и свободи), який передовсім представляє інтереси турецької меншини. За неї проголосували 13,8% виборців. Тож партія претендує на 36 депутатських мандатів.

Четверте місце посіла партія «Відродження» (Възраждане), яку підтримали 10,2 відсотка виборців (27 мандатів). П’яте місце здобула Коаліція за Болгарію (Коалиция за България) – лівоцентристський виборчий альянс на чолі з Болгарською соціалістичною партією. За неї проголосувало 9,3 відсотків виборців (24 мандати). Ці дві політичні сили вважаються близькими до Кремля. Зовсім нещодавно соціологія пророкувала їм значно вищі результати, навіть можливість здобуття перемоги. Утім оголошена президентом Росії Путіним мобілізація, проведення нелегітимних «референдумів» на окупованих територіях України та ядерний шантаж Кремля істотно підточили позиції «Відродження» і Коаліції за Болгарію.

Бойко Борисов оголосив про намір проводити коаліційні перемовини. На переконання експертів, вони будуть важкими. Варто нагадати, що Борисов був прем'єр-міністром Болгарії з травня 2017-го до травня 2021 року. Він був змушений подати до демісії після масових протестів – протестувальники звинувачували Борисова у корупції та зловживанні владою.

Парламентські вибори у Болгарії стали четвертими за рахунком за півтора року. Попередній уряд Петкова розпався у червні після шести місяців перебування при владі після того, як популістська партія «Є такий народ» (Има такъв народ) вийшла з коаліції, а уряду меншості було винесено вотум недовіри. До речі, цього разу «Є такий народ» не подолала виборчого бар’єра. На попередніх виборах за неї проголосувало 9,25% виборців.