Український герой Тарас Бобанич («Хаммер») посмертно став Героєм України.

 

Легендарному Тарасу Бобаничу ("Хаммеру"), що у квітні загинув в боях під Ізюмом, президент України посмертно присвоїв звання Героя України з удостоєнням ордена "Золота Зірка".

 


Указ підписано Днем незалежності, 24 серпня, оприлюднено нині:  

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №612/2022

Про присвоєння Т.Бобаничу звання Герой України

 

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу постановляю:

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” БОБАНИЧУ Тарасу Миколайовичу – молодшому лейтенанту (посмертно).

 

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 серпня 2022 року

 

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Тарас Бобанич, правнук українського січового стрільця, народився 15 березня 1989 року в Трускавці.

В 2006-му році закінчив Стрийську загальноосвітню школу №9. З 2006-го року по 2011-й рік – навчався на юридичному факультеті Львівського державного університету внутрішніх справ. З 2007-го року став активним учасником вуличного правого руху на Львівщині. Організовував та брав безпосередню участь в багатьох національно-захисних та культурно-просвітницьких акціях.

З 2011-го року по 2015-й рік працював у ТзОВ «Юридична компанія «Де Лекс» на посаді юриста.

Активний учасник Революції Гідності. В кінці листопада 2013 року він долучився до лав "Правого сектору". З березня 2014-го року – керівник силового блоку «Правого сектора» на Львівщині. З 2014 року воював проти окупантів у складі ДУК "Правий сектор", брав участь у боях у складі 1-ї окремої штурмової роти ДУК ПС. У 2019 році став заступником командира ДУК ПС з питань діяльності резервних підрозділів, у 2020 році був обраний членом Проводу Національно-Визвольного Руху "Правий сектор". Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тарас Бобанич очолив 2-й окремий батальйон ДУК ПС. Загинув  у квітні під час виконання бойового завдання підрозділом на Ізюмському напрямку.

 

28.08.2022

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