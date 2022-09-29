США запропонували допомогу ЄУ в розслідуванні диверсії проти «Північного потоку».

У Білому домі спростували натяки Москви на причетність США до інциденту з російським газогоном

Сполучені Штати «діляться інформацією про очевидні диверсії» проти газогонів «Північний потік-1» і «Північний потік-2», яка є в розпорядженні Вашінґтона. Про це заявив у середу, 28 вересня, офіційний речник Держдепартаменту Нед Прайс (Ned Price) – повідомило видання The Hill.

Прайс сказав, що у Вашінґтоні «на даний момент більше запитань, ніж відповідей» про причини витоку газу в підводних трубопроводах. Він зазначив, що «розслідування такого кшталту може зайняти деякий час» через те, що інцидент стався на дні Балтійського моря.

«Тому ми дозволимо розслідуванню закінчитися, перш ніж почнемо викладати теорії чи гіпотези», – сказав Прайс, виступаючи на брифінгу в Державному департаменті. Він також відмовився повідомити, чи можна вважати таку диверсію порушенням п'ятої статті НАТО.

Прайс сказав, що використання фрази «очевидна диверсія» ґрунтується на «тому, що ми знаємо, але насамперед на тому, що ми чуємо від наших європейських колег». Він додав, що США «запропонували допомогу в будь-яких діях для запобігання впливу на навколишнє середовище, але ми ще не отримували таких запитів щодо допомоги від наших данських партнерів».

Напередодні речниця Військово-морських сил США Тамара Лоуренс (Tamara Lawrance) у коментарі інформаційній аґенції Reuters запевнила, що вони готові надати підтримку та допомогу своїм союзникам щодо справи з газогонами. «Ми знаємо про повідомлення щодо витікання з трубопроводів “Північний потік”. Ми готові надати підтримку та допомогу в тісній співпраці з нашими союзниками та партнерами, якщо це необхідно», – зазначила вона. На запитання журналіста про те, чи можна виключити будь-яку причетність США до інцидентів, речниця Міноборони відповіла: «Ми абсолютно до цього не причетні».

Питання про те, хто несе відповідальність за те, що сталося, викликало звинувачення на офіційному рівні. Москва нагадала, що президент Джо Байден ще до початку російського вторгнення в Україну попередив, що з «Північним потоком-2» буде «покінчено», щойно Росія вторгнеться до сусідньої країни. «Байден зобов'язаний відповісти на запитання, чи здійснили США свою погрозу», – заявила офіційна речниця МЗС РФ Марія Захарова.

У Вашінґтоні відхилили цей закид. Офіційна речниця Ради національної безпеки США заявила: «Ми всі знаємо, що Росія має давні традиції у поширенні дезінформації і знову це робить у цьому випадку».

Колишній директор ЦРУ Джон Бреннан (John Brennan) заявив у середу, 28 вересня, в інтерв'ю телеканалу CNN, що, на його думку, витікання стало результатом диверсії – найімовірніше, з боку Росії.

Речник Кремля Пєсков, своєю чергою, відкинув припущення про те, що за витоками може стояти Росія, назвавши їх «цілком передбачуваними, а також передбачувано дурними». Тим часом російська ФСБ розпочала розслідування пошкодження трубопроводу, назвавши це «актом міжнародного тероризму».