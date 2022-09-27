В Галичині осіння хвиля ковіду пригальмовує.

Кількість виявлених нових випадків захворювання на Covid-19 минулого тижня (з 19 по 25 вересня) у трьох галицьких областях зменшилась на 9% порівняно з попереднім тижнем:

на 15% на Тернопіллі, на 6% на Львівщині та 4% на Івано-Франківщині. За передминулий тиждень в Галичині спостерігалося зростання на 44%.

 

За історією поширення ковідних захворювань двох минулих років мало би тривати сезонне зростання епідемії, натомість спостерігаємо зниження при середньоденних показниках захворюваності приблизно на порядок меншим порівняно з піковими показниками минулої хвилі: 719 проти 6322 на початку лютого.

 

 

На Львівщині за тиждень з 19 до 25 вересня було зафіксовано 2227 нові випадки ковіду (попереднього тижня було 2372 випадків).

 

Минулого тижня від ковіду на Львівщині померло 13 хворих (попереднього тижня – 5).

 

 

У Тернопільській області за 37-й тиждень (з 19 до 25 вересня) зареєстровано 1898 випадки COVID-19 проти 2233 за попередній тиждень; летальних випадків не було, попереднього ж тижня померло троє хворих.

 

 

В Івано-Франківській області протягом минулого тижня зареєстровано 906 нових випадків COVID-19, минулого тижня було 945; двоє людей померли, минулого тижня було 4 летальних випадків.

 

26.09.2022

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