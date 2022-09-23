У Росії палять військкомати.

За минулу ніч підпалили ще чотири, а з моменту оголошення мобілізації – вже дев’ять.

На ранок п’ятниці, 23 вересня, стало відомо про щонайменше ще чотири підпали військкоматів та будівель адміністрацій у реґіонах Росії. Про це повідомляє Telegram-канал Sota. Загалом же з моменту оголошення президентом РФ Владіміром Путіним мобілізації росіян на війну в Україну скоєно щонайменше дев'ять таких підпалів.

У місті Вільному Амурській області невідомий кинув пляшку зі запальною сумішшю до будівлі військкомату. Пляшка впала на асфальт і спалахнула – вогонь пошкодив фасад будівлі. Рано-вранці в Хабаровську невідомий заклав два «коктейлі Молотова» між віконних ґрат військкомату та підпалив їх. В результаті лопнули шибки, пожежу загасили співробітники військкомату. На місці знайшли дві пляшки та сірники.

Вночі у місті Камишині Волгоградської області невідомі кинули «підпалений предмет» до районної адміністрації. Як розповіли у місцевому МНС, будівлі завдано незначної шкоди.

Також видання Sota стверджує, що в селищі Целінному Алтайського краю спалахнув Будинок культури, де розташовувалася, зокрема, адміністрація сільради та відділення «Пошти Росії». Поштовий офіс вигорів повністю, у приміщенні адміністрації вогнем понищено стелю.

22 вересня невідомі підпалили будівлю міської адміністрації у Тольятті та військкомати у Санкт-Петербурзі, Нижегородській та Оренбурзькій областях, а також у Забайкальському краї.

Підпалювали військкомати в Росії й раніше після російського вторгнення в Україну. Загалом відомо про щонайменше 29 таких випадків. Також палали відділки поліції та будівлі міських адміністрацій.

Нагадаємо, що зранку 21 вересня Путін оголосив у країні мобілізацію населення на війну в Україні та підписав відповідний указ. Президент назвав її «частковою», проте у відкритій частині указу жодними параметрами вона не обмежена. Спочатку планується призвати 300 тисяч резервістів – стверджується, що це один відсоток мобілізаційного потенціалу Росії.