У Львові підготували три сценарії опалювального сезону.

 

В місті є три сценарії опалювального сезону під час війни, повідомила заступниця міського голови Львова з питань ЖКГ Ірина Маруняк сьогодні, 22 вересня, під час ІХ Всеукраїнського форуму місцевого самоврядування. За її словами, у Львові по декількох ключових напрямках міста можуть подавати воду, якщо немає електроенергії. Це був перший етап, який зробили для випадку надзвичайної ситуації, якщо в місті не буде електрики.

 

 

Що стосується підготовки міста до опалювального сезону, Ірина Маруняк розділила це на три сценарії:

 

Перший – коли у місті є газ та електроенергія. Станом на сьогодні, за словами Маруняк, ТЕЦ, мережі і будинки у Львові готові. 

 

Другий – коли не буде електроенергії. Місто спільно з підрозділами напрацювало таке: якщо не буде електроенергії, а значить не буде газу, необхідно, щоб були пункти обігріву, а вони, за словами Маруняк, у нас є. Маємо 14 шкіл з пічним опаленням. Також є адмінбудівлі, де є котельні, які можна упродовж двох днів переобладнати з газу на опалення дровами. Крім того, спортивні зали у школах можна використовувати як пункти обігріву. Є також буржуйки - металеві печі, які станом на сьогодні виготовляють наші комунальні підприємства. У випадку відсутності газу чи електроенергії їх можна буде використовувати в укриттях. Місто провело багато нарад з ОСББ, мешканцями, щоб вони купували металеві печі і встановлювати в укриття. Зараз важливо, щоб закупити і встановити, бо ми маємо час підготуватися до таких неординарних ситуацій.

 

Третій – якщо не буде газу, а буде електронергія. Необхідно в будинках подивитися мережі, бо коли їх будують, то мають певне навантаження. І коли не буде газу, а люди почнуть користуватися електроприладами – буде перевантаження. Важливо, щоб внутрішньобудинкові мережі працювали якісно, тому зараз їх треба обстежити. Щитові також мають бути у якісному стані, особливо автомати, які можуть виключити електроенергію, коли є перевантаження будинку.  

 

22.09.2022

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